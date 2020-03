Pourquoi nous préférerons crever de la crise et de leur fascisme que du coronavirus. Par Pat Buchanan

Combien de temps la fermeture peut-elle être maintenue si les nécessités de la vie des chômeurs et des non rémunérés commencent à s’épuiser? Faut-il créer une crise économique et sociale pour résoudre la crise médicale?

« Nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème lui-même », a tweeté le président dimanche soir, ajoutant qu’après la fermeture actuelle de 15 jours, « nous prendrons une décision sur la direction que nous voulons prendre ».

Le président Trump exprimerait en privé une inquiétude croissante face aux dommages que l’arrêt du coronavirus fait à l’économie américaine et se demande s’il peut être rouvert en toute sécurité.

Bien que fustigé pour sa remarque, Trump a raison.

Les États-Unis utilisent à juste titre des mesures extrêmes pour faire face à la menace et contrôler le virus qui menace la vie de millions d’Américains, les personnes âgées étant les plus malades. Et nous devons le faire sans tuer l’économie dont dépendent des dizaines de millions d’autres Américains.

De toute évidence, l’Amérique n’était pas préparée à cette pandémie.

Et il y aura suffisamment de temps pour évaluer la responsabilité du manque de masques chirurgicaux, de blouses médicales, de gants en caoutchouc, de respirateurs, de respirateurs et de lits d’hôpital.

L’impératif immédiat est de produire ces lits et cet équipement et de le faire livrer aux médecins, aux infirmières et au personnel hospitalier, les troupes de première ligne dans la bataille pour contrôler le virus.

Cependant, pendant cette fermeture, toutes les «entreprises non essentielles» sont fermées et leurs travailleurs sont renvoyés chez eux pour s’abriter sur place et pour garder une «distance sociale» avec leurs amis et voisins afin de minimiser le risque de propagation de ce virus facilement transmissible.

Malheureusement, ce qui est «non essentiel» pour certains – bars, restaurants, hôtels, magasins, bateaux de croisière, sites touristiques, magasins, centres commerciaux – sont des lieux d’emploi et des sources de revenus indispensables pour des millions d’autres Américains.

Fermez les entreprises où ces Américains travaillent et vous mettez fin aux chèques de paie dont ils dépendent pour payer le loyer et acheter la nourriture et les médicaments dont eux et leurs familles ont besoin pour s’abriter et vivre. Et si les salaires dont dépendent les travailleurs sont supprimés, comment ces millions de nouveaux chômeurs sont-ils censés vivre?

Comment ceux qui suivent les instructions du président et des gouverneurs de rester chez eux obtiennent-ils leurs ordonnances remplies et achètent-ils la nourriture pour nourrir leur famille?

«Nous avons dû détruire le village pour le sauver», a déclaré un officier de l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Faut-il paralyser ou détruire l’économie pour sauver la nation américaine de la crise des coronavirus de 2020?

Ensuite, il y a la question du temps. De nombreux Américains peuvent survivre avec ce qu’ils ont sous la main pendant deux ou quatre semaines. Beaucoup moins peuvent survivre sans revenu pendant deux ou quatre mois.

Si nous fermons l’économie, qu’aurons-nous lorsque la crise médicale passera, que ce soit en mai, juin, juillet, août ou septembre?

Est-ce que toutes ces entreprises non essentielles que nous endormir reprendront vie?

Le système de marché libre qui est l’héritage de Hamilton et des Pères fondateurs est la meilleure conception au monde pour la distribution de biens et services et pour assurer la prospérité. Et dans une population où l’espérance de vie est supérieure de plusieurs dizaines d’années à ce qu’elle était au début du XXe siècle, il existe des programmes gouvernementaux pour subvenir aux besoins de la vie de ceux qui ne peuvent plus y accéder ou se le permettre.

Mais les entreprises sont nécessaires pour livrer les marchandises.

Et si, sur ordre du gouvernement, l’économie libre des États-Unis est en partie fermée comme étant non essentielle dans cette crise médicale, le gouvernement pourrait être responsable d’imposer les conditions qui conduisent au désordre social.

À un moment donné, le pays devra ouvrir les chaînes d’approvisionnement et prendre les risques de laisser le marché fonctionner pour fournir de la nourriture – ou les gens s’engageront dans des achats de panique, thésauriseront et utiliseront tous les moyens pour obtenir ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes et Leurs familles.

Des informations faisant état de stocks d’armes et de munitions dans ce pays lourdement armé suggèrent une appréhension générale de ce qui pourrait arriver.

Si on laisse la crise médicale induire une crise économique qui mène à une crise sociale, le système politique américain, notre système démocratique, peut lui-même être mis à rude épreuve.

N’oublions pas: dans la plus grande crise de l’histoire de ce pays, où la question était de savoir si l’Union américaine serait divisée en deux nations, Abraham Lincoln a suspendu le droit d’habeas corpus, fermé les assemblées législatives des États, fermé les journaux, emprisonné les journalistes et a été prêt à arrêter le juge en chef. Et pour les mesures dictatoriales qu’il a prises et pour avoir mené la guerre la plus sanglante de l’histoire des États-Unis contre ses compatriotes américains, Lincoln est maintenant considéré par beaucoup comme notre plus grand président.