Le rythme auquel les Américains perdent leur emploi est absolument à couper le souffle. Selon le Wall Street Journal , le plus grand nombre de nouvelles demandes de prestations de chômage jamais enregistrées au cours d’une seule semaine avant cette année était de 695 000 au cours de la semaine se terminant le 2 octobre 1982.

Cela signifie donc que ce à quoi nous assistons actuellement est complètement sans précédent, car le département américain du Travail rapporte qu’une augmentation étonnante de 3,283 millions de personnes a demandé des demandes de chômage initiales la semaine dernière au milieu des fermetures de virus (près du double de l’attente d’une augmentation de 1,7 million).

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le taux de chômage?

Comme Bloomberg l’a écrit plus tôt, le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a fait une prédiction choquante l’autre jour que le chômage américain pourrait atteindre 30% au T2. L’économiste de la Fed de Saint-Louis, Miguel Faria-e-Castro, a publié aujourd’hui un article de blog expliquant la méthodologie utilisée pour déterminer un taux de chômage de 30%. Il a noté qu’environ 67 millions de personnes occupaient des emplois à haut risque de licenciements, notamment les ventes, la production et la préparation des aliments. De plus, 27 millions de personnes travaillent dans des entreprises qui nécessitent un contact physique étroit, comme les barbiers et les serveurs du restaurant.

Compte tenu du chevauchement entre ces deux groupes, Faria-e-Castro les a moyennés et a conclu que 47 millions de personnes pourraient perdre leur emploi. Ajoutez les 5,7 millions de chômeurs actuels et divisez par 165 millions de personnes dans la population active, et il a obtenu un chômage de 32%.