« Ceux qui portent le bracelet du vaccin obligatoire sont autorisés à se rendre dans des lieux publics tels que les centres commerciaux. Ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent aller nulle part et ils finissent par mourir… Les civils, même en bonne santé, voient leurs droits révoqués et son dirigés vers les camps. » Vigilant Citizen réexplique nûment ce qui nous arrive avec le film « Contagion » (2011) produit par l’OMS et le Big Pharma. C’est que « le cinéma sert d’abord à dresser » (Francis Ryck). Leur coronavirus nous mène droit à l’abattoir.

Alors que le coronavirus répand la peur et la panique à travers le monde, les services de streaming ont observé un pic d’intérêt pour le film Contagion de 2011, avec Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Lawrence Fishburne, le film suit l’épidémie d’un virus mortel appelé MEV-1 et ses effets désastreux sur la société. Inutile de dire que, dans le contexte actuel, Contagion n’est pas une œuvre réconfortante. En fait, si toute la situation du coronavirus vous inquiète déjà, vous devriez probablement éviter Contagion . Parce que cela ne fera qu’empirer les choses.

En fait, le slogan du film est «Rien ne se propage comme la peur» – et c’est fondamentalement l’objectif du film. Effrayer et éduquer. Il y a plus de huit ans, j’ai écrit l’article «Contagion»: Comment les films de catastrophe «éduquent» les masses où j’ai mis en évidence les principaux messages de ce film et le plan qu’il expose pour les futures épidémies.

En 2012, j’ai trouvé important d’analyser ce film car ce n’est pas simplement un «thriller effrayant». En fait, ce film n’a rien de divertissant. Il s’agit d’une vidéo éducative. Il s’agit d’une représentation «ultra réaliste» d’une épidémie massive de pandémie qui a lieu dans des lieux réels et qui implique de vraies organisations. En effet, alors que le film a été réalisé par Steven Soderbergh, son récit a été façonné avec la contribution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Center for Disease Control (CDC) et de divers spécialistes.

Pour mettre les choses en contexte, le film est sorti quelques années après la crise du H1N1 en 2008. Après des mois de panique et une campagne de vaccination de masse, certaines études ont montré que l’OMS et le CDC surestimaient considérablement le nombre de cas réels de H1N1 et poussé un vaccin que beaucoup jugeaient inutile. Un film comme Contagion était un bon remède à cette crédibilité ternie.

En 2020, le monde fait face à une autre grande épidémie et Contagion redevient pertinente. Non seulement cela, mais les médias de masse y ont également jeté une lumière solide.

Alors, Contagion est-il précis? Oui, plus que jamais. Regardons les principaux thèmes du film et comment ils deviennent une réalité en 2020.

Dans Contagion , le public est décrit comme plutôt idiot et sujet à la panique.

Des personnes paniquées font une descente dans une pharmacie.

En 2020, l’épidémie de coronavirus a provoqué des files massives dans les magasins alors que les gens stockaient divers articles.

À Contagion, alors que le MEV-1 se propage aux États-Unis, le gouvernement américain s’enfuit dans un endroit inconnu et «cherche un moyen de travailler en ligne». Dans la vraie vie, la peur du coronavirus a déjà atteint la Maison Blanche car plusieurs représentants (dont Trump) auraient été en contact avec des porteurs de maladies. Il est également prévu de «travailler en ligne».

Ainsi, dans Contagion , le gouvernement américain se cache essentiellement et des organisations spécifiques prennent le relais (qui se trouvent être les organisations qui ont contribué à la création du film): le CDC (Center for Disease Control), l’OMS (l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies) , FEMA (Agence fédérale de gestion des urgences), la Croix-Rouge américaine et l’armée américaine.

Peu de temps après, l’État du Minnesota est placé en quarantaine.

Alors qu’en 2011, le concept de mettre des États entiers en quarantaine était un scénario fictif (mais plausible), il est devenu une réalité en 2020. Comme vous le savez peut-être, l’ensemble du pays italien est actuellement en lock-out.

Cela commence également à se produire aux États-Unis alors que la Garde nationale a été envoyée à New Rochelle pour aider à contenir un groupe d’infections.

Dans Contagion , les choses vont bien au-delà du «confinement». Le gouvernement déclare la loi martiale et les gens sont dirigés vers les camps de la FEMA.

Les civils (même en bonne santé) voient leurs droits révoqués et sont dirigés vers les camps de la FEMA où ils sont nourris et hébergés. Dans cette scène, le manque de «repas individuels» pour nourrir toute la population du camp provoque une petite émeute.

Campagne de vaccination de masse

Après des mois d’horreur, de panique et de mort, une solution arrive enfin: un vaccin.

Dès qu’un vaccin est développé pour MEV-1, des centres de vaccination apparaissent à travers le monde.

En 2020, la solution ultime pour éradiquer le coronavirus prendra très probablement la forme d’un vaccin également.

À Contagion , le vaccin n’est pas seulement encouragé – il est obligatoire.

Les personnes vaccinées reçoivent un bracelet avec un code-barres.

Ceux qui portent le bracelet sont autorisés à se rendre dans des lieux publics tels que les centres commerciaux. Ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent aller nulle part et ils finissent par mourir.

Et certaines personnes refusent de se faire vacciner.

Le théoricien du complot

Une partie importante de l’intrigue dans Contagion implique un théoricien du complot (joué par Jude Law) qui déclamait contre le vaccin.

Le théoricien du complot dirige un blog intitulé «Truth Serum» qui est suivi par des millions de lecteurs.

Le blogueur prétend qu’un remède contre le virus MEV-1 existe réellement mais qu’il est réprimé par les pouvoirs en vigueur pour vendre des vaccins. Il exhorte également ses lecteurs à ne pas prendre le vaccin délivré par les autorités.

Dans Contagion, le théoricien du complot est dépeint comme une personne louche avec une éthique de travail douteuse. La communauté scientifique le méprise comme un scientifique lui dit: « Bloguer, ce n’est pas écrire, c’est un graffiti ponctué ».

Le blogueur est ensuite mis en place par un agent infiltré et est arrêté pour «fraude à la sécurité, complot et homicide involontaire coupable».

Le théoricien du complot est arrêté en raison du contenu de son blog.

Au final, on découvre que le blogueur était une fraude et qu’il a fait 4,5 millions de dollars sur ce faux remède contre MEV-1. En bref, le film dit aux téléspectateurs que le gouvernement a fait ce qu’il fallait en arrêtant le blogueur.

En 2020, la lutte contre les théories du complot sur le coronavirus est définitivement à l’ordre du jour. Voici quelques titres récents.

En conclusion

Comme je l’ai expliqué en 2012, le but de Contagion n’était pas de divertir mais d’éduquer. Il établit un plan pour le processus qui doit avoir lieu quand une épidémie se déclare: peur et panique. Rupture de l’ordre social. Contrôle et verrouillage. Distanciation sociale. Solution obligatoire et répression de ceux qui s’y opposent.

Alors qu’en 2020, les choses pourraient ne pas aller aussi loin que dans Contagion, le film prépare mentalement les gens à ce qui pourrait arriver. Et c’est là que réside le formidable pouvoir des médias de masse pour façonner et modeler la société au niveau mondial.