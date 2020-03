Écroulement russe : mes collègues de Pravdareport.com font le point. Au fait, les tests chinois sont imprécis en Espagne. Allez antisystèmes, encore un effort pour la lucidité…

Qu’est-ce qui attend l’économie russe?

Un dollar s’échangeait à un taux de 82 roubles sur le marché Forex, alors que l’euro valait déjà 90 roubles. Le 19 mars, le taux de change du rouble a atteint 81,97 par dollar (le taux le plus élevé depuis janvier 2016) à la Bourse de Moscou, et l’ euro – 89,6 roubles (le taux le plus élevé depuis février 2016). 6 commentaires 0 partage

Le rouble russe a été reconnu comme la monnaie la plus volatile du monde après le peso mexicain dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la perturbation de l’accord de l’OPEP. La Russie va faire face à des scénarios encore plus stressants, car le prix du pétrole pourrait chuter à 20 $. Il y a quelques jours, le pétrole brut WTI s’échangeait à 23 $ le baril – il s’agit du niveau le plus bas des 18 dernières années. Si cela se produit, la valeur du dollar américain augmentera de plus de 90 roubles. De nombreuses entreprises peuvent, pour le moins, connaître des faillites et des problèmes de production.

Le 20 mars, la Banque centrale de la Fédération de Russie doit tenir une réunion pour discuter du taux directeur. Si le dollar américain atteint le niveau de 90 roubles, la Banque pourrait recourir à des interventions sur le marché des devises pour réduire les risques pour la stabilité financière. Dans l’intervalle, la Banque centrale vend des devises étrangères en petits volumes évalués à 3,6-5,5 milliards de roubles par jour, au lieu de les acheter selon la règle budgétaire.



Les acteurs du marché attendent que le gouvernement prenne des mesures, mais l’action ne vient pas. Jusqu’à présent, le rouble et le marché ont suivi les prix du pétrole et les investisseurs ne quittent pas le marché russe.

Que va-t-il arriver à la Russie?

La dévaluation du rouble russe frappera durement les portefeuilles des Russes ordinaires. De nombreuses personnes en Russie sont déjà insolvables, mais une nouvelle dévaluation les plongera une fois de plus au centre d’une grave crise, selon les analystes. Cependant, la Banque centrale ne peut que recourir aux interventions actuelles qui peuvent équilibrer un peu le taux du rouble russe, tout en le laissant vulnérable aux facteurs d’influence externes.

Le nouveau coronavirus a fait rétrécir des secteurs entiers de l’économie, a reconnu le ministre russe des Finances, Anton Siluanov.

« Les transports, le tourisme, les petites entreprises – tous ont été touchés. Les clients ne dépensent pas leur argent pour des biens de consommation coûteux, y compris les voitures », a déclaré Siluanov, ajoutant que la situation dans le monde allait changer les prévisions macroéconomiques que le gouvernement avait précédemment faites.

Le budget pour 2020 a été réalisé avec un excédent de 876 milliards de roubles, soit 0,8% du PIB. Cependant, au cours des deux premiers mois de cette année, le budget a été exécuté avec un déficit de 272 milliards de roubles, soit 1,7% du PIB. Cette année, selon Siluanov, le Trésor fédéral perdra près de trois mille milliards de roubles de revenus pétroliers et gaziers en raison des bas prix du pétrole. Une semaine plus tôt seulement, le ministère des Finances estimait les pertes budgétaires à 2 000 milliards de roubles et son déficit à 0,9% du PIB.



Le gouvernement russe devra très probablement recourir aux fonds du Fonds national de protection sociale (NWF) pour couvrir le déficit budgétaire. Début mars, le NWF était évalué à 8,25 trillions de roubles, soit 7,3% du PIB.

