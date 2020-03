https://banned.video/watch?id=5e7d20e1ec58ec00a326dbdf

Rien de tout cela, cependant, n’a stoppé la frénésie de l’alimentation financière à Wall Street, qui a connu sa plus forte hausse d’un jour depuis 1933, avec la moyenne industrielle de Dow Jones en hausse de 11%. Le plancher de la Bourse de New York était vide, fermé lundi après qu’un trader a été testé positif pour COVID-19, avec une vague d’achats massifs effectuée par voie électronique.

La hausse de 2000 points de Wall Street était en réponse au passage imminent de la CARES Act grotesquement mal nommée (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), une aubaine de 2 billions de dollars pour les grandes entreprises, une nouvelle infusion au-dessus de 2 billions de dollars de plus promis par le gouvernement américain pour soutenir les actifs financiers détenus par les grandes banques. Les parts des industries à renflouer – compagnies de croisière, centres de villégiature et compagnies aériennes – ont bondi de 30 à 40%.

Beaucoup de milliardaires et multimillionnaires de New York qui ont profité de cette augmentation record ont déjà décampé de la ville sinistrée, vidant des immeubles d’appartements de luxe à Manhattan et se dirigeant vers des manoirs dans les Hamptons et les fermes de la Nouvelle-Angleterre, ou prenant des jets privés pour des bunkers dans l’Occident – sans aucun doute emporter le virus avec eux et infecter l’armée d’employés qu’il faut pour maintenir leur mode de vie.

Pendant ce temps, dans la ville, les signes de propagation du virus sont partout.

