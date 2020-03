Israël Shamir et la logique mondiale de ce confinement/conditionnement : « Le premier mort du coronavirus en Israël, c’est un vieux survivant de l’Holocauste de 88 ans (sans le virus, il aurait été éternel); la deuxième victime, c’est une vieille dame qui avait toutes les maladies possibles, couronnées par le corona. La troisième et dernière, c’est un nonagénaire. La maladie n’est pas si grave, le remède est bien pire. Une fois le confinement annoncé, 600 000 Israéliens se sont inscrits sur les listes de demandeurs d’emplois, parce que les petites et moyennes entreprises ont renvoyé leurs salariés sans les payer…La sécurité intérieure (le Shabak), et la sûreté extérieure (le Mossad) ainsi que les forces de police se sont unies pour créer et activer un système futuriste de surveillance totale. Maintenant ils repèrent et suivent tous les résidents israéliens, tout le temps. »

Maintenant ils repèrent et suivent tous les résidents israéliens, tout le temps. Si une personne a de la fièvre et qu’elle est considérée comme potentiellement porteuse du virus, le système de surveillance trace toute personne qui ait été en contact avec elle depuis peu, ou qui soit juste passée à côté, et leur fait savoir par texto qu’ils doivent aller en quarantaine pour quinze jours. Désormais, ils pistent tous les déplacements et toutes les rencontres de tous les résidents israéliens tout le temps. Les effectifs de la police secrète du monde entier n’avaient jamais eu pareilles capacités magiques; maintenant ça y est. L’État juif est le terrain de test pour le projet de surveillance mondiale totale. Le corona passera, mais la surveillance absolue est en train de s’installer pour toujours, a prédit Yuval Noah Hariri. Seule la peur de la pandémie aurait pu faire que les gens acceptent une chose pareille, et la panique au corona l’a fait.

Les migraines que nous donne le virus, c’est de la petite bière, à côté des conséquences terribles du confinement massif. L’économie réelle va se désintégrer, les travailleurs et les gens en situation de précarité vont être ruinés et appauvris. Ils vont devoir travailler pour une bouchée de pain quotidien ou mourir. Seuls les financiers vont survivre et prospérer, eux et leurs troupes libérales. En tout cas, c’est ce qu’ils espèrent. La peur et la pauvreté, voilà ce qui nous attend s’ils ont la voie libre.

https://plumenclume.org/blog/542-le-corona-la-peur-et-la-pauvrete