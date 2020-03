Au moment où ces mots sont écrits, les gouverneurs de toute l’Amérique ont rendu des ordonnances (sans recours à aucune loi ou législation) fermant des milliers d’entreprises et mettant fin à des dizaines de millions de travailleurs. Quelque 70 millions d’Américains sont maintenant emprisonnés dans leurs résidences, nécessitant même l’autorisation du gouvernement pour se rendre à pied dans un parc. Le département américain de la Justice appelle ouvertement à des détentions illimitées et à une suspension de l’habeas corpus.

Les États-Unis sont soumis au niveau de loi martiale le plus strict de l’histoire. Toutes les bordures sont scellées. Des chars et des véhicules blindés de transport de troupes roulent désormais dans les rues de New York, de San Diego et d’autres villes.

Tout cela en réponse au COVID-19, le «coronavirus», une maladie dont les statistiques de mortalité sont presque certainement bien en dessous de 3% pour tous ceux qui la contractent.

La pure folie et le carnage de la réaction exagérée du gouvernement à cette menace resteront sans précédent dans l’histoire américaine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_du_choc