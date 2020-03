Article de Cynthia Chang :

« Nous vivons dans un monde où le degré de désinformation et de mensonge a atteint un tel état de choses que, peut-être pour la première fois, nous voyons la majorité du monde occidental commencer à remettre en question leur propre niveau de santé mentale. La méfiance de plus en plus frénétique envers tout ce qui «fait autorité» se mêle à l’incrédulité désespérée que «tout le monde ne pourrait pas être dedans!» bascule lentement de nombreux va-et-vient dans une veste droite de plus en plus serrée. «Tout remettre en question» est devenu la nouvelle devise, mais sommes-nous capables de répondre à ces questions?

Actuellement, la réponse est un non catégorique. La plaisanterie socialiste comportementale de rendre tout le monde obsédé par le papier hygiénique de toutes choses, en temps de crise, est un exemple de combien de contrôle ils ont sur ce bouton rouge intitulé «commencer à déclencher une panique de masse de niveau 4».

Et peut-on blâmer les gens? Après tout, si on nous ment, comment pouvons-nous éventuellement nous rassembler et pointer du doigt la racine de cette tyrannie, ne sommes-nous pas au point où elle est partout ?

Eh bien, c’est le problème, car si trop de gens se permettent de croire à une telle bêtise, nous nous retrouverons avec une population qui a essentiellement accepté de se faire sauter les yeux. Autrement dit, si le peuple accepte qu’une telle tyrannie est partout et reste sans visage pour eux, nous aurons une population qui n’est pas différente du cas triste de Paula, qui laisse son sort à son oppresseur même.

(…)

Et ici, nous nous trouvons aujourd’hui, au bord du fascisme. Cependant, nous devons d’abord accepter de renoncer à nos droits civils en tant que collectif avant que le fascisme puisse complètement dominer. C’est-à-dire que le gros mensonge ne peut réussir que si la majorité ne l’appelle pas, car si la majorité le reconnaissait pour ce qu’il est, il n’aurait vraiment aucun pouvoir. »

« Gaslighting » est un mot du monde de la psychologie; c’est une technique de manipulation pour atteindre le pouvoir. » Voici onze signes avant-coureurs: