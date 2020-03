Le Dr Fauci concède que le taux de mortalité des coronavirus pourrait être beaucoup plus proche d’une très mauvaise grippe

27 mars 2020 par Robert

Le taux de létalité est bien, bien inférieur à ce que l’on nous a laissé croire.

Jeudi, le Dr Fauci a co-rédigé un rapport sur le coronavirus dans le New England Journal of Medicine .

Le rapport, intitulé «Covid-19 – Navigating the Uncharted», a été co-écrit par Anthony S. Fauci, MD, H. Clifford Lane, MD, et Robert R. Redfield, MD

Voici une citation directe de ce rapport:

«Si l’on suppose que le nombre de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques est plusieurs fois plus élevé que le nombre de cas signalés, le taux de létalité peut être considérablement inférieur à 1%. Cela suggère que les conséquences cliniques globales de Covid-19 pourraient finalement être plus proches de celles d’une grippe saisonnière sévère (qui a un taux de létalité d’environ 0,1%) ou d’une grippe pandémique (similaire à celles de 1957 et 1968) plutôt que une maladie similaire au SRAS ou au MERS, qui ont eu des taux de létalité de 9 à 10% et 36%, respectivement. 2 “

Veuillez noter que le taux de létalité n’est pas de dix pour cent, pas de cinq pour cent, pas même d’un pour cent, mais bien, beaucoup plus bas que cela.

Selon les auteurs, le taux de létalité n’est que de 0,1% (seulement un dixième d’un pour cent).

Sommes-nous prêts à détruire l’Amérique à cause d’un mauvais cas de grippe?

