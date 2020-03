Planète-prison…Korybko et les caractères de leur ordre mondial-COVID à venir

1. LOI MARTIALE DE-FACTO…

Il n’y a pas d’autre moyen de décrire les quarantaines «recommandées» et obligatoires que beaucoup de personnes dans le monde connaissent que de les appeler ce qu’elles sont, un état de loi martiale de facto, qui n’est pas officiellement déclaré afin de ne pas provoquer pas plus de panique qu’il n’y en a déjà.

2.… EST LA «NOUVELLE NORME»

Maintenant que la loi martiale de facto d’une période apparemment indéfinie a été acceptée par le peuple (volontairement ou à contrecœur), elle deviendra probablement la «nouvelle norme» et sera mise en œuvre d’innombrables fois à l’avenir, que ce soit comme une «surabondance» de prudence »en cas de nouvelle flambée ou sous tout autre prétexte.

3. LA CENSURE DES MÉDIAS SOCIAUX S’INTENSIFIERA

«Big Brother» est déjà là, mais il va devenir un plus gros tyran que jamais en intensifiant sa censure des publications des médias sociaux sur la base qu’ils sont «socialement irresponsables» (par exemple, remettre en question la gravité de cette maladie), après que le filet «politiquement incorrect» s’élargira pour englober également d’autres sujets.

4. LE VOYAGE NE SERA PLUS JAMAIS LE MEME

Les voyages nationaux et internationaux ne seront plus jamais les mêmes, les restrictions internes à la circulation devenant probablement monnaie courante et la plupart des invités étrangers étant tenus de s’auto-mettre en quarantaine pendant une période de temps sauf dans des circonstances particulières, ce qui ne fait que tuer l’industrie mondiale du tourisme.

5. LE CONTRÔLE DES FRONTIÈRES DEVIENDRA PLUS ROBUSTE

Il est révolu le temps des soi-disant «frontières ouvertes» où n’importe qui peut librement se déplacer entre les juridictions à volonté (que ce soit légalement ou autrement), avec des contrôles plus stricts mis en place pour protéger la population locale contre les étrangers (y compris leurs propres compatriotes d’ailleurs) dans le pays).

6. LES VACCINS OBLIGATOIRES ARRIVENT

Pour tout ce que l’on pense des vaccins, il n’y a probablement aucun moyen de les empêcher de devenir obligatoires après la pandémie de COVID-19, en prévoyant que les gens devront prouver qu’ils ont été vaccinés afin de faire quoi que ce soit, comme étudier , travailler, voyager et recevoir des prestations gouvernementales.

7. L’APPRENTISSAGE ET LE TRAVAIL À DISTANCE AUGMENTERONT

Avec autant de personnes coincées à la maison et incapables de partir sauf pour acheter des biens essentiels dans la plupart des cas, il est prévisible que l’apprentissage et le travail à distance (ces derniers qui seront bien sûr pour ceux dont l’emploi leur permet de le faire) reprendront dans le futur à venir alors que la société s’habitue à cette façon de faire.

8. LA 5G EST INÉVITABLE

L’augmentation massive du trafic en ligne de personnes qui apprennent, travaillent ou se divertissent simplement en ligne nécessitera le déploiement rapide de la technologie 5G malgré ce que certains pensent être ses graves problèmes de santé.

9. LA SOCIÉTÉ DÉPEND DE QUELQUES EMPLOIS POUR FONCTIONNER

La «nouvelle norme» de la loi martiale de facto a fait que beaucoup de gens se rendent compte que la société ne dépend vraiment que de quelques emplois pour continuer à fonctionner au strict minimum, à savoir les techniciens, les employés d’épicerie et de pharmacie, les employés de banque, les soins de santé professionnels, travailleurs des services alimentaires, agriculteurs et camionneurs.

10. LA NATIONALISATION POURRAIT ÊTRE IMMINENTE

Pour le meilleur ou pour le pire, les gouvernements du monde entier pourraient se lancer dans une vague de nationalisation afin de prendre le contrôle de ce qu’ils considèrent comme des «industries essentielles» (même si certaines d’entre elles le sont vraiment ou non est une autre histoire), ce qui pourrait conduire à la imposition informelle de modèles économiques socialistes ou fascistes.

11. «REVENU DE BASE UNIVERSEL»

Compte tenu de l’ampleur et de la portée de l’effondrement économique mondial qui a été catalysé par la réponse non coordonnée du monde à COVID-19, il est prévisible que les gouvernements dévoileront ce qui a été décrit comme un «revenu de base universel» afin de garantir que leur peuple puisse continuer à achètent le moins de biens et services de base.

12. FORMATION MÉDICALE OBLIGATOIRE EN ÉCHANGE DE PRESTATIONS GOUVERNEMENTALES

La formation médicale est sans doute plus importante que le service militaire de nos jours, donc l’État le rendra probablement obligatoire dans les écoles à partir de maintenant et pour toute personne qui veut recevoir des prestations du gouvernement, permettant ainsi au gouvernement de les rédiger à l’avenir chaque fois qu’il y a pénurie de professionnels de la santé.

13. DITES ADIEU À L’ARGENT

La société sans espèces arrive, qu’elle soit justifiée par la crainte (réelle, fausse ou exagérée) que les virus mortels puissent se propager par le papier-monnaie ou comme méthode préférée du gouvernement pour disperser son «revenu de base universel», ce qui signifie que les autorités peuvent couper les gens hors de leurs fonds à tout moment qu’ils veulent.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/13-reasons-fear-coming-covid-world-order