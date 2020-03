Les tensions qui s’accumulent aujourd’hui sur la scène nationale reflètent la fragilité extrême du mode de vie que nous avons construit, et le très grand nombre de mauvais choix que nous avons faits au cours de ce processus, comme la mutation de la nation en banlieues glauques rendant chacun otage d’une motorisation heureuse. Je n’insisterai pas sur ce point, sauf pour demander comment ces vastes régions du pays vont gérer la vie quotidienne alors que les chaînes d’approvisionnement vacillent ? Je dirais qu’une pénurie de papier toilette n’est peut-être que le début de leurs problèmes.

Les villes – du moins, les quelques villes qui n’ont pas déjà implosé de l’intérieur – ont fait des hypothèses sur leur taille et leur développement, qui ne tiennent pas compte des nouvelles circonstances qui se profilent à l’horizon. Pensez seulement à ce qu’un arrêt de l’économie mondiale fera à tous ces projets de gratte-ciel résidentiels récemment construits à New York, San Francisco et Boston. Je vais vous le dire : ce sont des actifs immobiliers instantanément convertis en passifs. Et comment ces villes commenceront-elles à payer pour l’entretien de leurs infrastructures et services complexes alors que l’argent pour tout cela n’existe plus et qu’il n’y a aucun moyen de prétendre qu’il reviendra un jour ? Répondez : elles ne pourront pas continuer à emprunter et elles ne pourront pas gérer. Ces villes se dépeupleront et il y aura des batailles pour savoir qui pourra vivre dans les parties qui ont encore une certaine valeur, comme les berges des rivières.

Je suppose que tout le monde peut maintenant voir l’idiotie qui consiste à concentrer la vie commerciale de la nation dans des organismes super-gigantesques comme les magasins Big Box. Cela semblait être une bonne idée à l’époque, comme tant de gaffes dans l’histoire, et maintenant ce temps est révolu. Toute écologie ne prospère que grâce à la redondance – beaucoup de gens faisant des choses similaires à l’échelle appropriée – et le modèle américain de chaîne de magasins pour une écologie commerciale était un fiasco évident auquel il fallait s’attendre. Les personnes qui gèrent ce modèle, et d’autres personnes qui gèrent d’autres choses dans notre société, doivent se demander si les lignes d’approvisionnement en provenance de Chine reviendront. Ce n’est pas différent du culte du cargo des habitants des îles Salomon vers 1947, après que les avions militaires aient cessé d’atterrir avec toutes leurs bonnes choses magiques : le temps est venu de retourner à la pêche en pirogue.

La politique identitaire stupide et idiote, menée par la gauche et ses scribes de la classe intellectuelle, sexuellement perturbés, bourrés de préjugés racistes, a réussi à détruire le dernier fragment de la culture américaine commune qui permettait au pays de rester uni malgré les vicissitudes passées. On peut donc en conclure que nous allons nous retrouver face à des tensions venimeuses, et peut-être même des conflits violents, avant que ces questions ne soient résolues d’une manière ou d’une autre.

Où tout cela nous mène-t-il en fin de compte ? À un pays et un peuple qui gère sa société d’une manière très différente à une échelle beaucoup plus modeste. La tâche de réorganiser notre vie nationale est immense. Vous pouvez oublier les visions techno-narcissiques grandioses d’une motorisation électrifiée et d’un nirvana robotique de loisirs sexuels permanents. Tout ce que nous faisons doit être réduit, de la fabrication de ce que nous pouvons bricoler, à la reconstruction d’écosystèmes commerciaux à petite échelle, d’une région à l’autre – en d’autres termes, ce que nous appelons aujourd’hui la petite entreprise, adaptée au niveau local.

Il faut s’attendre à ce que les géants de l’agro-business s’effondrent en raison d’une pénurie de capitaux, en particulier, et à ce que les petites exploitations agricoles s’organisent d’urgence, en faisant travailler ensemble un plus grand nombre d’êtres humains. C’est-à-dire si nous voulons continuer à manger. Attendez-vous à ce que les petites villes des régions fertiles et bien arrosées du pays revivent pendant que les métropoles gémissantes s’enfonceront dans la sclérose entropique. Considérez la valeur de notre vaste réseau de voies navigables intérieures et la possibilités d’y faire circuler les marchandises, lorsque l’industrie du transport par camions s’effondrera. Envisagez de participer à la reconstruction du système ferroviaire dans ce pays.

Il y aura des rôles économiques et sociaux pour tous ceux qui sont prêts à assumer une certaine responsabilité. Les jeunes pourraient voir une opportunité extraordinaire de remplacer les dinosaures économiques blessés qui se dandinent encore dans le paysage. Il faudra agir au niveau local et régional et se rendre utile en échange d’un moyen de subsistance, et de l’estime des autres autour de soi – c’est-à-dire de sa communauté. Le gouvernement a travaillé sans relâche à se rendre lui-même superflu, voire complètement inefficace, impuissant et plutôt répugnant face à cette crise qui se construit lentement mais visiblement depuis un demi-siècle. Quelque chose d’ancien et d’épuisé claudique en coulisse, alors que quelque chose de nouveau se met en marche. N’êtes-vous pas heureux d’avoir assisté à tous ces débats ?

James Howard Kunstler

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/08/more-americans-are-living-in-slums/400832/