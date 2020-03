Leur pouvoir les rend tous fous (ou folles). Ron Paul : nos tyrans démocrates sont pires que ce virus. Six mois de prison à Singapour pour tous ceux qui se tiennent trop près…Loi martiale au Wyoming (vive le Far West, vive la survie, achetez de l’or !) avec 53 cas de GRIPPE et pas un mort… Même le jardin façon Candide (ch. XXX) sera hors-leur-loi. Ô notre nombre de la bête…

Créé par Mac Slavo via SHTFplan.com,

Dans une récente interview, le Dr Ron Paul a exprimé son opinion sur son fils Rand, qui a été testé positif pour le coronavirus. Le Dr Paul a déclaré que les dangers du coronavirus étaient «hors de proportion» et que certaines personnes profitent des crises, comme les politiciens qui veulent plus de pouvoir.

Le Dr Paul commence son entretien avec Lior Gantz du Wealth Research Group en disant que Rand Paul n’avait aucun symptôme du virus et qu’il se sent bien, comme la majorité des gens qui sont devenus. Beaucoup sont déjà immunisés et ont été exposés sans aucun signe. «Je pense que des millions de personnes ont probablement déjà contracté l’infection», explique le Dr Paul.

Les agents de bord s’expriment après avoir contracté COVID-19

« Mais il est utilisé par une excuse pour ceux qui ont un intérêt particulier … et je pense que c’est triste. »

Le problème est que cette crise a explosé afin que certaines personnes (la classe dirigeante) puissent étendre et élargir leur pouvoir sur le public, et le Dr Paul espère que les masses « se réveilleront bientôt » de ce que le gouvernement leur fait. et leur avenir.

« Quelqu’un en fait un usage politique et c’est [l’usage politique du coronavirus] est hors de contrôle », a ajouté le Dr Paul (un OBYN).

Regardez simplement qui a été le plus blessé jusqu’à présent: les Américains les plus pauvres des industries de services que la classe dirigeante a demandé de fermer. Le Dr Paul dit que le seul véritable danger est l’expansion du gouvernement et les personnes déjà malades ou âgées qui attraperont le coronavirus. Mais ce danger pour notre population vulnérable existe déjà et se manifeste depuis des années sous la forme de rhumes et de plusieurs souches de grippe, de sorte que la panique et la fermeture sont injustifiées. À moins que vous ne vouliez plus de pouvoir et de contrôle totalitaire.

Le Dr Paul et M. Gantz sont de longue date des champions de la liberté et du marché libre, et cette interview est un incontournable si vous vous considérez autrement que comme un esclave du gouvernement. Les deux hommes appellent la classe dirigeante avide de pouvoir, ce que la majorité des Américains n’ont pas fait.

Final del formulario

«Les gens qui aiment le contrôle, même les responsables locaux [tels que les gouverneurs qui ont annulé l’école ou fermé des économies dans leurs États] aiment le pouvoir qu’ils en retirent», explique le Dr Paul. Ces politiciens assoiffés de pouvoir aiment mettre le public sous la menace d’arrestations s’ils osent rechigner à la prise de pouvoir de ces politiciens.

Même dans ce qui était auparavant des États axés sur la liberté comme le Wyoming, le gouverneur a menacé la loi martiale en disant qu’il avait le pouvoir d’utiliser les forces de l’ordre pour émettre un «ordre d’abri sur place» (loi martiale). Et c’est dans un état avec 53 cas confirmés, 7 récupérations confirmées et AUCUN DÉCÈS de COVID-19.

«J’espère que le peuple américain se réveillera et réalisera que ce [le coronavirus] n’est pas tout à fait tel qu’il [les tyrans autoritaires] le décrivent», ajoute le Dr Paul. «Cette crise économique est d’origine gouvernementale.» Le véritable danger est la réaction excessive des gouvernements fédéral et locaux à cette épidémie . Malheureusement, cela se produit dans le monde entier et les personnes les plus pauvres seront une fois de plus les plus touchées financièrement par les «solutions» de leur gouvernement, mais nous allons tous perdre la plupart de ce qui reste de nos droits humains fondamentaux.

Trop de gens font la queue pour soutenir la tyrannie du gouvernement.

https://www.zerohedge.com/political/dr-ron-paul-covid-19-panic-real-danger-governments-overreaction