La réponse à la pandémie de COVID-19 a lancé la plus grande expérience humaine de l’histoire du monde. Au moment de la rédaction de ces lignes, plus d’un tiers de la population humaine mondiale est mise en détention. En outre, l’économie mondiale a été stoppée brutalement lorsque plusieurs gouvernements ont ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles. Jamais dans l’histoire du monde nous n’avons vu des mesures aussi radicales et d’une telle portée qui affectent chaque individu à un niveau aussi profond. En quelques semaines, la capacité de milliards de personnes à se déplacer librement et à gagner leur vie a complètement disparu.

Bien que ces mesures soient dites temporaires afin de freiner la propagation du virus, un fait important demeure: elles sont en fait devenues une réalité. Et cela signifie qu’ils peuvent facilement devenir une réalité à tout moment et à tout moment dans le futur.

Bien qu’il soit réconfortant de penser que nos gouvernements ont à cœur notre santé et nos intérêts, il est plutôt naïf de croire que les personnes les plus puissantes du monde ne voient pas cette pandémie comme une opportunité incroyable. L’une des paroles préférées de l’élite est «ne laissez jamais une bonne crise se perdre». Et cette crise ne va certainement pas se perdre. Cette pandémie a permis de «tester» diverses mesures autoritaires qui sont exactement conformes aux plans à long terme de l’élite mondiale. En fait, il est difficile d’imaginer un meilleur plan pour simultanément terrifier, isoler, maîtriser, appauvrir et démoraliser une société dans son ensemble – créant le contexte parfait pour se remodeler en fonction d’intérêts spécifiques.

En bref, l’avenir dystopique est maintenant. Depuis des années, ce site met en garde contre les projets d’un gouvernement mondial basé sur un endoctrinement intense des médias de masse et une surveillance policière de pointe par l’État. Nous vivons tout cela maintenant – à un degré que beaucoup d’entre nous ne comprenaient même pas il y a quelques semaines.

Si ce verrouillage mondial dure quelques semaines, le monde pourrait récupérer et retrouver une sorte de normalité (jusqu’à la prochaine crise). Cependant, si cela dure des mois (comme certains experts le prédisent), l’impact sur la société prendra des proportions bibliques.

Voici un aperçu des nombreuses facettes de ce verrouillage et de leur impact possible à long terme sur l’humanité dans son ensemble.

Prise de contrôle des médias de masse

Les médias de masse préparent les masses à une longue crise.

Le premier «symptôme» de COVID-19 a été la prise de contrôle complète des médias de masse au niveau mondial. Presque toutes les sources médiatiques, quel que soit leur public cible ou leur créneau, sont passées à une couverture COVID 24/7. Tous les autres sujets d’actualité sont devenus hors de propos et ont été évacués du discours public. Presque toutes les formes de divertissement – notamment les sports professionnels – ont été suspendues, forçant les gens à se concentrer uniquement sur la pandémie.

Dans les journaux, les tableaux de bord affichant les résultats sportifs ont été remplacés par un tableau de bord morbide «décès et cas confirmés», conçu sur mesure pour susciter la peur. Chaque jour, des milliards d’humains suivent anxieusement ces «scores», sachant que leur liberté et leurs moyens de subsistance dépendent uniquement de ces chiffres publiés par le gouvernement. Si les chiffres ne diminuent pas, l’emprisonnement continue.

Alors que COVID-19 a pris le contrôle des médias de masse, la culture populaire dans son ensemble s’est immédiatement transformée en une friche stérile. Il n’y a pas de nouveaux produits culturels et aucun artiste qui publie du matériel qui pourrait apaiser les esprits, fournir du divertissement ou, peut-être, fournir des informations indispensables. La plupart des artistes sont réduits à des «influenceurs» des médias sociaux qui répètent les ordres orwelliens entendus partout ailleurs dans le monde: «Restez à la maison et lavez-vous les mains».

En bref, presque toutes les formes de distractions sociales et culturelles ont été remplacées par une couverture COVID mur à mur. Alors que les gens consomment un flux constant de nouvelles effrayantes, les niveaux d’anxiété continuent d’augmenter, créant un contexte idéal pour l’introduction de mesures de police. Et ces mesures ont été saluées par des applaudissements tonitruants.

État policier de haute technologie

Les citoyens chinois doivent montrer un code QR émis par le gouvernement sur leur téléphone afin de prendre les transports en commun.

La menace d’une pandémie mortelle est le contexte idéal pour introduire des tactiques agressives de l’État policier. Les gens ont peur et veulent voir des mesures décisives prises par leur gouvernement. Cependant, une fois tout cela dit et fait, la société retrouvera-t-elle 100% de ses libertés? Ou reviendra-t-il progressivement à environ 50%, célébrant chaque pour cent comme une victoire?

La première victime de la pandémie a été le transport aérien. Autrement dit, il vient de s’arrêter. Tous les vols ont été annulés et les personnes à l’étranger ont été invitées à rentrer chez elles dès que possible. Une fois que tout le monde est rentré chez lui, tout le monde a été invité à rester à la maison. Puis, en quelques jours, les gouvernements sont passés de l’interdiction des «grands rassemblements» à l’interdiction des rassemblements de «2 personnes et plus».

Ces restrictions sans précédent sur les contacts humains ont généré un climat de peur et de paranoïa alors que les gens commençaient à alerter les autorités d’un rassemblement illégal. Alors que ces «mouchards» soutiendraient que «plus vite l’épidémie est éradiquée, plus vite nous retournons tous à la normale», des précédents sont en train de se créer.

En Inde, la police a battu des contrevenants au verrouillage avec des bâtons

La pandémie a également justifié le recours à une surveillance de haute technologie à un niveau jamais vu auparavant. Voici quelques exemples du monde entier:

En Chine, des caméras de vidéosurveillance installées par le gouvernement pointent vers la porte de l’appartement de ceux sous quarantaine de 14 jours pour s’assurer qu’ils ne partent pas. Les drones disent aux gens de porter leur masque. Les codes-barres numériques sur les applications mobiles mettent en évidence l’état de santé des individus.

À Singapour, le gouvernement a déployé une application appelée TraceTogether . Il utilise des signaux Bluetooth entre les téléphones portables pour voir si les porteurs potentiels du coronavirus ont été en contact étroit avec d’autres personnes.

À Hong Kong, certains résidents ont dû porter un bracelet relié à une application pour smartphone et pourraient alerter les autorités si une personne quittait son lieu de quarantaine.

En Corée du Sud, le gouvernement a utilisé des enregistrements tels que les transactions par carte de crédit, les données de localisation des smartphones et les vidéos de vidéosurveillance ainsi que les conversations avec les gens, pour créer un système permettant de suivre les cas confirmés. Le résultat fut une carte qui pouvait dire aux gens s’ils s’étaient approchés d’un porteur de coronavirus.

Jeudi, le gouvernement sud-coréen a lancé un outil amélioré qui, selon lui, peut aider à suivre les patients encore plus étroitement en temps quasi réel, afin de voir où la maladie évoluait.

Pendant ce temps, l’agence de sécurité israélienne Shin Bet utilise les données de localisation des téléphones portables des citoyens pour suivre où ils se trouvent afin qu’ils puissent appliquer les contrôles de quarantaine et surveiller les mouvements des personnes infectées. Controversé, les données ont été collectées au cours des dernières années et destinées à des fins de lutte contre le terrorisme, a rapporté le New York Times . Le journal a déclaré que ces données et leur collecte n’avaient pas été signalées auparavant.

Certaines régions de l’Inde tamponnaient les mains des personnes arrivant aux aéroports pour leur dire combien de temps elles devaient être mises en quarantaine, a rapporté Reuters . Les données de réservation des compagnies aériennes et des trains sont surveillées pour s’assurer que ces personnes ne voyagent pas, a ajouté le rapport. Dans l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, les autorités ont utilisé un mélange d’enregistrements d’appels téléphoniques, de séquences de caméras de surveillance et de données de localisation de téléphones pour retrouver les personnes qui auraient pu être en contact avec des patients atteints de coronavirus.

Aux États-Unis, le gouvernement discute avec Facebook, Google et d’autres sociétés de technologie de la possibilité d’utiliser les données de localisation et de mouvement des smartphones américains pour lutter contre le coronavirus.

– CNBC, L’ utilisation de la surveillance pour lutter contre les coronavirus soulève des inquiétudes quant au pouvoir du gouvernement après la fin de la pandémieAlbert Fox Cahn, le directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project estime que la plupart de ces mesures sont là pour durer. Il a déclaré:«Nous n’avons absolument aucune raison de croire que les agences gouvernementales désireuses d’étendre leur pouvoir en réponse à COVID-19 seront prêtes à voir ces autorités devenir caduques une fois le virus éradiqué.»L’après-pandémie entraînera une autre source de préoccupation majeure: l’économie.

Changement économique majeur

Demandes initiales d’assurance-chômage aux États-Unis. De 2010 à 2020, un déclin constant… jusqu’à un pic soudain et historique.COVID-19 a incité plusieurs gouvernements à adopter une mesure controversée: la fermeture de toutes les entreprises non essentielles. Cela a conduit des millions de travailleurs à perdre instantanément leur emploi. Cela a également conduit à des échanges et à des échanges malsains avec les gouvernements pour déterminer quelles entreprises sont jugées essentielles ou non.

Alors que la plupart des grandes entreprises résisteront à la tempête et recruteront des employés, un grand nombre de petites et moyennes entreprises ne survivront pas à la fermeture.

La situation crée également des gagnants clairs: de grandes chaînes telles que Walmart, Costco, Walgreens, McDonald’s et Amazon. En fait, en raison d’une hausse vertigineuse des ventes, Amazon a récemment annoncé l’ embauche de plus de 100 000 employés pour répondre à la demande. Cependant, contrairement à la plupart des emplois disponibles dans ces grandes chaînes, le salaire offert se rapproche du salaire minimum.

Si le verrouillage persiste, nous pouvons nous attendre à un changement majeur dans l’économie mondiale: les petites et moyennes entreprises auront du mal et mourront tandis que de gigantesques entités prospéreront en se transformant en «centres de distribution» monolithiques pour les biens essentiels.

Pour éviter un effondrement complet de l’économie mondiale, les gouvernements ont annoncé des milliards de dollars d’aide financière à ceux touchés par la fermeture. Cependant, cet argent ne sort pas de nulle part: il entraînera des dettes massives et, très probablement, des impôts plus élevés. Dans les pays pauvres, l’aide financière est rare ou inexistante – une recette pour un chaos imminent.

Au final, toutes les crises économiques finissent toujours par favoriser l’élite. Le résultat net du krach financier de 2008 (et de ses renflouements) a conduit à canaliser des dizaines de billions de dollars des poches de la classe moyenne vers l’élite mondiale. Cette crise COVID se terminera très probablement par des résultats similaires.

En conclusion

Bien que l’évaluation ci-dessus puisse sembler sombre, il s’agit d’une analyse objective d’une planète en lock-out. En quelques semaines, la planète entière est passée de la normalité à la peur, à la panique, à la paranoïa, à l’enfermement, au chômage, à la surveillance policière et à l’extrême distanciation sociale. Des millions de citoyens qui prospèrent grâce à la liberté et à la libre entreprise sont désormais assignés à résidence et doivent dépendre du gouvernement pour leur subsistance.

Bien que la nécessité absolue de ces mesures fasse l’objet d’un débat, il n’y a pas de débat possible sur leur nécessité une fois le virus disparu. Et nous devons nous assurer que le cauchemar dystopique que nous vivons maintenant ne devienne pas permanent. Parce que, en ce moment, certaines personnes assoiffées de pouvoir salivent et ne voudront plus que cela.

En ces temps critiques, nous devons garder une trace des nombreuses façons dont la société est modifiée et nous devons nous assurer qu’une fois le virus disparu, la liberté sera pleinement rétablie. Parce que, comme l’a dit Thomas Jefferson: « Le prix de la liberté est la vigilance éternelle ».

