⚠️ Des projections catastrophiques pour l’Inde dans un nouveau rapport interne à l’OMS qui parlent d’un potentiel demi-million de morts à venir.

En 2017, l’ inde = 1 339 000 000 habitants500 000 morts divisé par 1 339 000 000 habitants multiplié par 100 = 0,037341299 soit 0,037 %

Coronavirus Info LIVEDes spécialistes consultant pour le gouvernement britannique ont prévenu les autorités que la Chine pourrait avoir 40 fois plus de cas qu’elle ne le prétend.

3 300 morts officielsEstimation alarmiste des L(ivres) sterling 2020

3 300 X 40 = 132 000 morts

132 000 : 1 339 000 000 X 100 = 0,009 %

Sauf erreur ou omission.

Ils t’ enseignent : « Nul n’ entre ici, s’ il n’est géomètre. »Qu’ ils traduisent par : « Seuls les nuls entrent ici pour être géomètres. »

Commentaires :C’ est bien plus le désordre que ce qu’ on nous raconte puisque déjà en temps normal sous le communisme ou le management, deux signifiants pour désigner le même signifié me souffle mon cher ami Ferdinand, un préposé à l’ infrastructure est controlé par quatorze préposés à la superstructure.En période de crise chacun peut constater que ce chiffre, vu le nombre de préposés au contrôle, a dû singulièrement augmenter.

La peur tue.La panique tue davantage.Le confinement tue.Les ondes tuent.La 5G tue.L’ absence de soleil pour la synthèse de la vitamine D tue.Le changement de nourriture rapide dû aux difficultés d’ approvisionnement tue.Les maladies habituelles très mal soignées tuent plus encore que d’ habitude.Le changement de type d’ existence dû aux mesures internationales tue.

Hippolyte au prince Mychkine : « la beauté sauvera le monde ».

