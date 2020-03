Coronavirus, vitamine D, vaccin, confinement et surtout – et toujours – ensoleillement : Bill Sardi fait le point sur ce qui nous manque (ici mon lever de soleil).

1. Les coronavirus produisent une maladie saisonnière, s’étalant sur 5 mois de novembre à fin mars. C’est la période où la terre s’incline loin du soleil sous les latitudes nordiques, ce qui entraîne une baisse de la production de vitamine D dans la peau humaine combinée à un temps plus froid qui oblige les gens à se regrouper dans des vêtements, ce qui aggrave les choses. Et que demandent les autorités sanitaires au public? Restez à l’intérieur sous quarantaine et prolongez l’agonie de cette pandémie sans précédent.

Si vous ne l’avez pas remarqué, les quarantaines ne fonctionnent pas. Regardez les données de l’Italie (« Toute l’Italie est bloquée à mesure que les cas de coronavirus augmentent » – CNN)

Les Américains doivent défier les autorités sanitaires et sortir et se dorer au soleil de midi (10 h à 14 h) avec la peau exposée. Les médias d’information ridiculisent et rabaissent les individus qui ignorent les ordres de rester à l’intérieur , incitant à la peur en rapportant des chiffres de décès qui ne sont normaux que pour la saison et ne sont peut-être même pas causés par un coronavirus.

Seuls quelques enquêteurs sur les maladies infectieuses ont noté que les conditions climatiques (température froide) poussent les gens à l’intérieur (comme le font les quarantaines ) qui non seulement réduisent les taux sanguins de vitamine D mais augmentent également la gravité de la maladie.

On pense que les coronavirus sont en circulation pendant le reste de l’année, mais la vitamine D du soleil les empêche d’éclater. Le «fou» de 79 ans qui dirige le CDC, continue de pousser pour la prolongation de la mise en quarantaine / verrouillage qui amorce littéralement la maladie. Ce même «fou» a déclaré, avant le Congrès, que le coronavirus Covid-19 est « 10 fois plus mortel que la grippe saisonnière ». Mais il a été cité quatre jours plus tard dans le New England Journal of Medicine pour dire que «le taux de létalité peut être considérablement inférieur à 1%… .. et peut s’apparenter davantage à celui d’une grippe saisonnière grave qui a un taux de létalité d’environ 0,1%. «

Forcer les personnes à l’intérieur augmente la transmission des virus saisonniers de 18,7 fois par rapport aux environnements en plein air. Ces informations sont contenues dans un rapport publié par le CDC lui-même [ Emerging Infectious Diseases Vol. 26, juin 2020]. De toute évidence, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite au CDC.

Alors que le monde attend un vaccin contre le coronavirus, la vitamine D est beaucoup plus efficace que le vaccin contre la grippe . Ces découvertes n’ont pas été retenues par les autorités de santé publique.

Il existe également des preuves solides que de nombreux patients infectés par le virus ont également la tuberculose , en particulier chez les immigrants nés à l’étranger. La tuberculose est également une infection pulmonaire saisonnière, comme les virus du rhume et de la grippe (c.-à-d. Le coronavirus). La vitamine D est un antidote connu contre la tuberculose.

L’absence de tout médicament ou vaccin approuvé contre le coronavirus a incité à rechercher des remèdes naturels sans ordonnance. Le zinc minéral trace est l’un des remèdes naturels qui ont été révélés dans cette pandémie de coronavirus comme antidote à l’infection par le coronavirus.

Il a été démontré que la trace de zinc minéral inhibe la réplication du coronavirus dans les cellules infectées via sa capacité à bloquer la synthèse d’ARN. Les coronavirus sont des virus à ARN.

Les médicaments qui améliorent l’utilisation du zinc et facilitent l’entrée du zinc dans les cellules, comme la chloroquine , sont maintenant bien connus pour leur capacité à réprimer les infections à coronavirus. Pour prouver le mécanisme sous-jacent qui fait que ce médicament fonctionne, la chélation (élimination) du zinc inverse cet effet .

La peur sera jouée à fond pour contraindre la population à la vaccination forcée et à une surveillance à 100% de nos allées et venues, ce qui était l’objectif du plan depuis le début.

