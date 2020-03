Le moment le plus attendu de cette célébration à Calanda est la « rompida de la hora ». Contrairement aux autres villages, à Calanda, la « rompida » a lieu à midi le vendredi Saint. Des milliers de tambours et de grosses caisses se rassemblent sur la place, et à midi, commencent à jouer à l’unisson, remplissant l’endroit d’un vacarme assourdissant.

