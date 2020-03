Extraits du texte :

L’histoire de l’Europe fut et reste une suite d’invasions en provenance des autres continents.

(…)

Parce que l’on n’avait pas installé de contrôle sanitaire à nos frontières et que l’on n’avait pas imposé la vaccination systématique aux Extra-Européens en préalable à toute émigration vers notre continent, nous avons subi une épidémie absurde et nos « experts » en ont profité pour estimer que notre excellent vaccin n’était pas bon. Or ce sont les vaccins antiviraux qui sont déficients et non les vaccins antibactériens : les virus mutent trop vite pour qu’un vaccin soit utile d’une épidémie à l’autre. Ceci n’est pas le cas des bactéries, où seule la sensibilité aux antibiotiques est sujette à mutation rapide.

Pour les viroses respiratoires de très haute contagiosité interhumaine, le schéma est identique. Le point de départ est asiatique : dans le continent surpeuplé, aux populations vivant en contact étroit avec les animaux et cuisinant n’importe quel animal. Ces épidémies sont meurtrières pour l’Occident dès qu’elles touchent des populations à la fois vierges de tout contact antérieur avec le virus et en état de moindre résistance pour cause de dénutrition et de détresse morale : ce fut le cas de la grippe dite espagnole, en réalité partie de Chine en 1917, transitant par les USA – ravageant les États du Centre – et atteignant l’Italie début 1918, puis l’ensemble de l’Europe meurtrie par la Grande Guerre.

Toutes les pandémies grippales sont venues d’Asie, sauf celle de 2009-2010, liée à une mutation dans un monstrueux élevage de porcs de l’État mexicain de Vera Cruz, mais, à partir du Myxovirus A – H1N1 de l’épidémie de 1917-18, d’origine chinoise. Il est intéressant de noter qu’une vaste enquête épidémiologique publiée en août 2011 a démontré que si environ 1 milliard d’humains avaient été contaminés, la mortalité était estimée entre 150 000 et 500 000 sujets : les médecins de l’OMS, accusés d’avoir dramatisé les choses en 2009, ont publié les statistiques les plus basses, estimées absurdes par d’autres épidémiologistes, et l’on a retenu une estimation moyenne de 350 000 morts.

Deux leçons n’ont pas été tirées de cette pandémie : le vaccin arrive trop tard, même lorsqu’il est adapté à la souche virale et l’information féminisée, hystérisée ne donne rien de bon ! Panique et sensiblerie ne font pas bon ménage avec la pratique sérieuse et responsable de la médecine. Les politiciens n’ont rien à y faire !

(…)

Il faut de nouveau respecter l’un des acquis des XIXe et XXe siècles de l’Occident triomphant : les vaccins, qui ont fait disparaître dans nos pays civilisés la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, fait reculer la coqueluche, la rougeole, la tuberculose et les typhoïdes. Il est stupide en revanche de multiplier les vaccins de fiabilité douteuse ou d’utilité faible.

(…)

Surtout, l’information médicale doit être retirée aux politicards (qui ont, hélas, le pouvoir de décider de mesures parfois grotesques en regard de leur efficacité et prises dans une ambiance d’hystérie ou d’électoralisme), comme elle doit être retirée aux professionnels de l’audimat et confiée à des médecins réellement experts et non carriéristes ou avides de publicité tapageuse.

Texte disponible sur eurolibertes.com