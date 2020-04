https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-coronavirus-est-bien-une-creation-des-mondialistes-qui-veulent-detruire-l-humanite-58803.html

François rappelle :

pour ce qui est de l’italie, espagne et france c’était dans les perspectives de l’union européennes de spécialiser les pays suivant des domaines économiques bien définies. le tourisme, l’agriculture et donc le tertiaire pour les 3 et l’industrie à l’allemagne. on voit le résultat. chômage de masse pour les 3, balance commerciale déficitaire, emplois peu qualifiés pour le tourisme et l’agriculture donc mal payés. entre temps leur mondialisation a accéléré le processus en délocalisant le potentiel industriel de tout le monde en chine.