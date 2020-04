Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom… L’Antéchrist est technologie : Bill Gates et le tatouage quantique-numérique de l’humanité, expliqués par Vigilant Citizen.

Pendant des années, Bill Gates a été à l’avant-garde de la recherche concernant les pandémies mondiales et les campagnes de vaccination de masse. Au cours de la dernière décennie, Gates a déclaré à plusieurs reprises que le monde n’était pas prêt pour une pandémie mondiale.

En octobre 2019 (seulement quelques mois avant l’apparition de COVID-19), la Fondation Bill et Melinda Gates (en coopération avec le Forum économique mondial) a organisé l’événement 201, une simulation de 3,5 heures sur table d’une pandémie mondiale.

Curieusement, cette simulation concernait un nouveau coronavirus qui tuerait des millions de personnes. Environ huit semaines plus tard, un véritable nouveau coronavirus a poussé en Chine. Cela a conduit certaines personnes à se demander si cet exercice avait réellement prédit la propagation de COVID-19. En réponse à ces questions, une déclaration a été publiée sur le site Web de l’ événement 201 .

En octobre 2019, le Johns Hopkins Center for Health Security a organisé un exercice de simulation de pandémie appelé Event 201avec des partenaires, le Forum économique mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates. Récemment, le Center for Health Security a reçu des questions sur la question de savoir si cet exercice pandémique avait prédit la nouvelle flambée de coronavirus en Chine. Pour être clair, le Center for Health Security et ses partenaires n’ont fait aucune prédiction lors de notre exercice sur table. Pour le scénario, nous avons modélisé une pandémie fictive de coronavirus, mais nous avons explicitement déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une prédiction. Au lieu de cela, l’exercice a permis de mettre en évidence les problèmes de préparation et de réponse qui pourraient survenir lors d’une pandémie très grave. Nous ne prévoyons pas maintenant que l’épidémie de nCoV-2019 tuera 65 millions de personnes. Bien que notre exercice sur table comprenait un faux roman coronavirus,

Le 13 mars, environ un jour après que COVID-19 a commencé à enfermer l’ensemble du monde occidental, Bill Gates a quitté le conseil d’administration de Microsoft pour «consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé et le développement mondiaux, l’éducation et le changement climatique». Alors que la pandémie se répandait à travers le monde, Gates est devenu un personnage franc et autoritaire de la crise pandémique, apparaissant dans tous les médias pour partager ses opinions et ses recommandations.

Le 18 mars, Bill Gates a participé à un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit intitulé I’m Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates. AMA à propos de COVID-19. où il a répondu aux questions sur la pandémie. Dans l’une de ses réponses, Gates a fait référence à un «certificat numérique» pour savoir qui a été vacciné.

Un utilisateur de Reddit nommé RemoteControlledUser a posé cette question:

Quels changements allons-nous devoir apporter au fonctionnement des entreprises pour maintenir notre économie tout en assurant une distanciation sociale?

Réponse de Bill Gates:

La question de savoir quelles entreprises devraient continuer est délicate. Certainement l’approvisionnement alimentaire et le système de santé. Nous avons encore besoin d’eau, d’électricité et d’Internet. Les chaînes d’approvisionnement pour les choses critiques doivent être maintenues. Les pays sont toujours en train de déterminer ce qu’il faut continuer à faire.

Finalement, nous aurons des certificats numériques pour montrer qui a récupéré ou qui a été testé récemment ou quand nous avons un vaccin qui l’a reçu.

Une capture d’écran de la question et réponse sur Reddit.

Alors que la plupart des réponses de Gates ont été reçues avec éloge, celle-ci a soulevé beaucoup de sourcils. La réponse la plus votée souligne les similitudes entre la solution de Gates et la «Marque de la bête» dans la Bible.

Les meilleures réponses à la réponse de Bill Gates.

Ce concept de «certificat numérique» pour stocker des informations médicales (y compris les vaccins reçus) et accorder l’accès à des droits ou à des services n’était pas une simple suggestion. Cela fait partie d’un projet massif qui est propulsé par un puissant groupe appelé ID2020 qui est soutenu par les Nations Unies, la Fondation Rockefeller et… Microsoft de Bill Gates.

En termes simples, ID2020 cherche à créer un système d’identification numérique qui stockerait une multitude d’informations personnelles et dépasserait les limites des gouvernements nationaux. Le site officiel d’ID2020 indique qu’une identité numérique mondiale est nécessaire pour garder une trace des réfugiés et des personnes sans carte d’identité dans les pays en développement. Bien sûr, les personnes dans les pays développés seraient également identifiées. Le site Web indique:

Nous devons obtenir une bonne identification numérique

Malheureusement, les modèles actuels d’identification numérique ne répondent pas aux besoins de chacun. Ils sont généralement archaïques, peu sûrs, sans protection adéquate de la vie privée et, pour plus d’un milliard de personnes dans le monde, indisponibles.

Chacun devrait avoir accès à une identification numérique qui lui permet de prouver qui il est au-delà des frontières institutionnelles et internationales et dans le temps, tout en lui donnant le contrôle sur la façon dont ses informations personnelles sont collectées, utilisées et partagées.

Dans un article publié par ID2020 en 2018, les vaccins sont le moyen idéal pour introduire l’identité numérique dans le monde – en particulier les nourrissons. Intitulé à juste titre La vaccination: un point d’entrée pour l’identité numérique , l’article déclare:

Étant donné que la vaccination est réalisée dans la petite enfance, la fourniture aux enfants d’une carte de santé numérique pour enfants leur donnerait une identité numérique unique et portable tôt dans la vie. Et à mesure que les enfants grandissent, leur carte de santé numérique pour enfants peut être utilisée pour accéder à des services secondaires, tels que l’école primaire, ou faciliter le processus d’obtention d’autres informations d’identification. En effet, la carte de santé de l’enfant devient la première étape de l’établissement d’une identité juridique largement reconnue.

En bref, selon ID2020, les vaccinations sont l’occasion idéale pour introduire une identification numérique qui stockerait les antécédents médicaux de chaque individu. Cette identité serait également utilisée pour accorder l’accès aux droits et services de base.

ID2020 teste déjà l’introduction des identifiants numériques au Bangladesh. En août 2019, ID2020 a publié un article intitulé « Demande d’informations » indiquant:

A2i et ses partenaires Gavi et ID2020 se sont engagés à rechercher et à mettre en œuvre conjointement une identification unique pour les nourrissons grâce à la numérisation des processus de vaccination au Bangladesh.

Le programme fournira aux nourrissons et aux enfants une identification numérique portable, liée par biométrie, soit au moment de l’enregistrement de la naissance, soit au moment de leur vaccination, soutenant simultanément trois objectifs communs:

Amélioration de la couverture et du processus CRVS ( Statistiques démographiques et sociales )

Soutenir l’amélioration du processus de vaccination et de l’équité

En fin de compte, soutenir l’accès aux droits et aux services tout au long de la vie.

Dans cette expérience au Bangladesh, l’identification numérique est «biométriquement liée», ce qui signifie qu’elle est basée sur les empreintes digitales des individus. L’article décrit le processus en place:

Des informations sont nécessaires concernant les scanners biométriques capables de capturer la biométrie des empreintes digitales des parents pendant la phase 1 avec l’ambition de capturer également efficacement la biométrie infantile dans la phase 2. Les scanners peuvent être câblés ou Bluetooth. Les scanners doivent être un minimum de FAP30 certifié FBI, portables, robustes et capturant un minimum de 500 pixels par pouce. Veuillez indiquer le type de port sur le (s) scanner (s), par exemple micro USB, USB C ou autre.

Bien que ce projet soit lié à la biométrie, Bill Gates finance des recherches sur une autre forme d’identification des vaccins: le tatouage à points quantiques.

Tatouage à point quantique

En décembre 2019, un groupe de chercheurs du MIT a publié une étude dans Science Translational Medicine sur l’utilisation des tatouages ​​à points quantiques pour identifier les personnes qui ont reçu un vaccin.

Une image décrivant l’application d’un tatouage à points quantiques sur la peau grâce à la vaccination de Science Translational Medicine, décembre 2019.

Un article de Futurism intitulé An Invisible Quantum Dot ‘Tattoo’ pourrait être utilisé pour identifier les enfants vaccinés a passé en revue cette étude:

Pour les personnes qui supervisent les initiatives de vaccination à l’échelle nationale dans les pays en développement, garder une trace de qui a eu quelle vaccination et quand peut être une tâche difficile.

Mais les chercheurs du MIT pourraient avoir une solution: ils ont créé une encre qui peut être intégrée en toute sécurité dans la peau à côté du vaccin lui-même, et elle n’est visible qu’à l’aide d’une application et d’un filtre spéciaux pour appareil photo pour smartphone.

En d’autres termes, ils ont trouvé un moyen secret d’intégrer le dossier d’une vaccination directement dans la peau d’un patient plutôt que de le documenter électroniquement ou sur papier – et leur système de suivi à faible risque pourrait grandement simplifier le processus de tenue de dossiers de vaccination précis, surtout à plus grande échelle.

(…)

Le «tatouage» invisible qui accompagne le vaccin est un motif composé de minuscules points quantiques – de minuscules cristaux semi-conducteurs qui réfléchissent la lumière – qui brillent sous la lumière infrarouge. Le motif – et le vaccin – pénètrent dans la peau à l’aide de microaiguilles solubles de haute technologie constituées d’un mélange de polymères et de sucre.

«Il est possible qu’un jour cette approche« invisible »crée de nouvelles possibilités de stockage de données, de biodétection et d’applications vaccinales qui pourraient améliorer la façon dont les soins médicaux sont fournis, en particulier dans les pays en développement», a déclaré le professeur du MIT et auteur principal, Robert Langer, dans le communiqué .

L’article indique que cette étude est le résultat d’une demande directe de Bill Gates.

La Fondation Bill et Melinda Gates a financé la recherche de l’équipe, qui a été publiée mercredi dans la revue Science Translational Medicine .

Selon une histoire de Scientific American , le projet est né à la suite d’une demande directe du fondateur de Microsoft, Bill Gates lui-même, qui a été personnellement impliqué dans les efforts visant à éradiquer la polio et la rougeole par le biais des vaccinations.

En conclusion

Tout en répondant à une question sur la conduite des affaires à l’ère de la distanciation sociale, Bill Gates a répondu que des «certificats numériques» seront utilisés pour déterminer qui avait le COVID-19, qui en a récupéré, qui a récemment été testé et qui a reçu le vaccin. Cette réponse courte (et inattendue) a ouvert une gigantesque boîte pandora de ce qui pourrait être en stock dans un avenir proche: l’inévitable campagne de vaccination de masse pour éradiquer le COVID-19 serait l’occasion idéale pour introduire une identification numérique mondiale. Ce système stockerait une mine d’informations sur chaque individu (y compris les antécédents de vaccination) et serait utilisé pour accorder l’accès aux droits et services. Bien que Gates n’entre pas dans les détails, les «certificats numériques» pouvaient être liés à la biométrie ou à un tatouage à points quantiques.

Considérant le fait que tout ce projet rappelle étrangement un passage du Livre de l’Apocalypse (une Marque de la Bête qui est reçue sur la « main droite ou le front » et qui est nécessaire « pour acheter ou vendre »), l’introduction d’un tel système serait très probablement reçu avec beaucoup de résistance. Et pas seulement des religieux.