http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2020/04/eh-bien-dansez-maintenant.html

UN SIEN LECTEUR EST ENCORE PLUS ENTHOUSIASTE :



Redsini03/04/2020 18:07Répondre

La situation actuelle est largement comparable à la situation qui prévalait au début du XXème siècle. Une grande puissance s’affaiblissait et une autre émergeait. Une épidémie démarrait dès 1915 dans le kansas et elle deviendra ce que l’on a appelé la grippe espagnole.



La crise sanitaire actuelle va bouleverser les équilibres sur plusieurs aspects :

– économique : les pays occidentaux vont en sortir lessivés, endettés comme après la première guerre mondiale

– politique : les gouvernements actuels ont montré leur incapacité à prévoir et gérer la crise. Sauront-ils gérer la suite ?

– géostratégique : les alliances vont sans doute être revues en fonction des solidarités qui se seront exprimées



Certains grands mouvements déjà initiés vont être accélérés :

– la fragilité de l’Europe (italexit, frexit, paysbasexit…)

– le reflux américain partout avec des phénomènes de décolonisation au Moyen-Orient notamment

– la Chine va finir de cadenasser la mer de Chine

– la Russie reprendra sa place de grande nation européenne et de contrepoids à la puissance allemande



La suite à court terme (quelques mois) :

– quelques pays vont se trouver en défaut sur leur dette (Italie ? Espagne ? Japon ?)

– le dollar va cesser d’être la monnaie d’échange du pétrole

– le tourisme de masse est en sommeil = les compagnies aériennes vont disparaître en masse (70% de leur CA vient du tourisme), les frontières vont réapparaître partout

– l’Europe a manqué sa chance (les excuses de la commission à l’Italie n’y changeront rien), certains pays vont sortir de l’Europe

– l’Euro va-t-il survivre ?

– la social-démocratie va être balayée. Des régimes nationalistes et protectionnistes vont émerger en Europe.