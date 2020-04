Foutage de gueule et dictature en marche, suite : l’INSEE confirme qu’il n’y a pas plus de morts en 2020. Il y en a même moins qu’en…2018, année de forte grippe saisonnière. So long, boys ! Bien sûr, ils peuvent vous dire que tout le monde sur terre et en enfer meurt du coronavirus, mais il n’y aura pas plus de morts que les autres années…

Les chiffres qui sont présentés et commentés ci-dessous sont provisoires et seront révisés dans les prochaines semaines. Le nombre de décès totaux enregistrés entre le 1er et 20 mars 2020 est ainsi révisé par rapport à la diffusion de la semaine dernière passant de 26 950 à 27 850, soit une révision de + 3,3 %, liée à de nouvelles transmissions à l’Insee de décès concernant cette période.Nombre de décèsNombre de décès transmis par voie dématérialisée

Date d’événement 2020 2019 2018 01-mars 1 695 1 818 2 068 02-mars 3 413 3 674 4 190 03-mars 5 101 5 377 6 236 04-mars 6 801 7 195 8 271 05-mars 8 496 9 014 10 414 06-mars 10 231 10 823 12 501 07-mars 11 824 12 611 14 483 08-mars 13 418 14 354 16 536 09-mars 15 136 16 066 18 522 10-mars 16 840 17 682 20 564 11-mars 18 602 19 382 22 449 12-mars 20 276 21 025 24 447 13-mars 21 918 22 660 26 372 14-mars 23 548 24 326 28 238 15-mars 25 249 26 018 30 071 16-mars 27 067 27 692 31 931 17-mars 28 915 29 258 33 717 18-mars 30 708 30 966 35 464 19-mars 32 598 32 586 37 242 20-mars 34 411 34 194 38 996 21-mars 36 106 35 848 40 841 22-mars 37 827 37 488 42 673 23-mars 39 707 39 141 44 443 24-mars 40 722 46 271 25-mars 42 342 48 024 26-mars 43 926 49 824 27-mars 45 549 51 634 28-mars 47 183 53 407 29-mars 48 789 55 186 30-mars 50 388 56 923 31-mars 51 952 58 636

Champ : France, hors Bouches-du-Rhône

Source : Insee, état civil

Au niveau national, le nombre de décès totaux enregistrés à la date du 2 avril 2020 et survenus entre le 1er et le 23 mars 2020 est dorénavant supérieur à celui enregistré sur la même période en 2019 : 40 684 décès ont été enregistrés en 2020, dont 39 707 pour la France hors Bouches-du-Rhône contre 39 141 en 2019 en France hors Bouches-du-Rhône. Ce nombre reste néanmoins encore inférieur aux décès enregistrés sur la même période en 2018 (44 443 décès en France hors Bouches-du-Rhône), année où la grippe saisonnière était encore virulente au mois de mars.

