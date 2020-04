https://www.unz.com/gatzmon/god-and-the-coronavirus/#comments

Gougenot :

Second privilège ; le Juif n’a jamais cultivé les arts qui fortifient le corps ; ses membres sont généralement grêles et faibles ; et pourtant ses forces vitales, sa longévité, l’emportent sur celles des autres peuples. — Exemples, statistiques, autorités diverses. — Mais, outre le phénomène de cette railleuse vitalité qui se produit en sens inverse de la vigueur des corps, et celui de ses immunités, un nouveau phénomène signale cet unique cosmopolite. — Quel est-il ? Une fécondité subite, que la science ne peut expliquer, et qui rappelle celle d’Israël en Egypte à l’époque des miracles de l’Exode. — Exemples. — Cette constitution qui a fait du Juif errant et dispersé l’homme le plus indestructible, le plus tenace missionnaire du mal, l’apôtre universel de l’occultisme, le prédispose-t-elle ou non à être le plus universel, le plus tenace et le mieux doué des missionnaires de l’Evangile ?….. — Tableaux statistiques de l’élément judaïque répandu dans le monde, et résumé des supériorités de ce peuple ; ce qu’il pourrait oser et faire dans un moment donné…

BALZAC :

Arrivés sur le boulevard Poissonnière, Pons avait repris des couleurs, en respirant cette atmosphère des boulevards, où l’air a tant de puissance ; car, là où la foule abonde, le fluide est si vital, qu’à Rome on a remarqué le manque de mala aria dans l’infect Getto où pullulent les Juifs (p. 88)