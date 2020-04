Cette tyrannie a été autorisée à s’aggraver par crainte d’une soi-disant souche de grippe en Chine qui aurait tué 3 322 personnes sur 1,45 milliard de personnes. C’est un facteur de mortalité de .00000229, ou pour mettre cela en perspective, 1 décès sur 436 000 Chinois. De Global Times :

«Une analyse menée par des scientifiques chinois publiée dans le Lancet Public Health en septembre 2019 a révélé qu’il y avait de 84 200 à 92 000 décès liés à la grippe en Chine chaque année, représentant 8,2% de tous les décès dus à des maladies respiratoires.»

Ainsi, le nombre moyen de décès dus à la grippe commune en Chine est 26 fois le nombre de décès dus à ce que l’on appelle le coronavirus, ou Covid-19, mais les décès par pneumonie à eux seuls en 2010 en Chine étaient 125 000 supplémentaires . Pourquoi la panique et le chaos? La réponse à cette question est évidente si une logique est envisagée. Cette panique n’était pas due à une souche virale, mais au battage médiatique politique et médiatique intentionnel d’un événement planifié destiné à effrayer la population générale à croire qu’une fausse pandémie était une menace pour toute vie sur terre. Environ 3 millions de personnesmeurent chaque année aux États-Unis, soit 8 000 chaque jour, avec un total présumé de décès dus au coronavirus de 6 000 pour toute la saison. C’est même avec ce qui est certainement un nombre largement surestimé de décès dus à ce «virus». C’est moins que le nombre de décès en une journée dans ce pays.

Alors que se passe-t-il vraiment ici? Il s’agit d’une prise de contrôle planifiée de personnes, et la fausse alerte au virus est l’excuse utilisée pour faire avancer un nouvel état totalitaire qui peut surveiller tous les aspects de nos vies, surveiller les mouvements, surveiller tout, contrôler tous les processus monétaires, le comportement, les voyages, la communication, et le contact social. Cette dystopie est déjà là, mais peut s’aggraver si elle n’est pas arrêtée.

Les déplacements et les déplacements deviennent de moins en moins possibles chaque jour. La plupart de ce pays s’est enfermé volontairement dans des prisons à domicile. La peur est omniprésente, et les voisins sont devenus les yeux des forces de police et de sécurité mêmes déterminées à les contrôler.