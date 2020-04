Peter Koenig : Le temps viendra où les gens crieront littéralement à l’aide. Ils veulent qu’un État policier et militaire les protège – du virus, je suppose – et ils veulent être vaccinés. Ils ne s’inquiètent pas et ne demandent pas quel est le cocktail qui est injecté dans leur corps et quelles peuvent être ses implications à long terme. Par exemple, le cocktail de vaccination pourrait servir à réduire la fertilité des femmes et des hommes, ou à provoquer des anomalies neurologiques à long terme qui pourraient même être transmises aux générations suivantes. Les personnes qui ont peur veulent simplement dormir tranquillement, en étant vaccinées. Ils ne se soucient pas – et ne veulent pas savoir – qu’avec le vaccin pourrait être injectée une nanopuce qui contiendrait toutes leurs données personnelles, des dossiers médicaux aux comptes bancaires – et qui pourrait être contrôlée à distance par voie électronique.