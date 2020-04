Le Net est au cœur de l’activité anti-conspirationnelle. Les sites qui décrivent les cinquante plus grandes conspirations de l’histoire – et pas les moindres : Marilyn Monroe, Diana, John-John – pullulent. Tout comme pullulent les sites qui tonnent contre l’usage mécréant du 666. Bill Gates est le diable, et il forme un quadriumvirat avec Hitler, Staline et bien sûr le pape. Le 666 est à toutes les sauces, il faut dire qu’il permet de faire de bons comptes avec les esprits convaincus que tout va pour le pire dans le pire des mondes possible…Le 666 n’est pas que le code-barres, la somme ASCII de Bill Gates ou le WWW. Le nombre de la Bête est également un nombre solaire. Il est formé notamment par le nom de Sorath, démon du soleil, et opposé comme tel à l’ange Mikaël. Lucifer, avant sa chute, était I’ Ange de la Couronne, en hébreu Hakathriel, nom qui a d’ailleurs pour nombre 666.

Relisons Bonnal (an 2000) : Un virus est un programme qui peut infecter d’autres programmes en les modifiant pour y inclure une version de lui-même. C’est une bonne définition des médias. Les virus s’attaquent aux programmes, aux systèmes et aux macro-instructions… le virus est la première forme avérée de vie artificielle, un programme-golem chargé de toutes les nuisances des créations diaboliques. Si en outre on décrète que le virus est un programme vivant et s’auto-reproduisant, on peut estimer que les programmes normaux que nous utilisons ne sont pas les objets gentils que certains y voient… Les virus justifient comme la drogue toutes les violations de la privacy, toutes les interventions des états et des systèmes d’espionnage. Certains en déduisent que les virus qui servent les administrations sont les produits de ces mêmes administrations, comme les groupes terroristes sont souvent les bras armés des gouvernements. Cette affirmation indémontrable n’empêche pas de remarquer que le virus fait bon ménage avec la répression…

fin du livre, quatrième partie…