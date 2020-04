Dès 2003, Claus Köhnlein a démontré que le SIDA n’ était pas d’ origine virale.

Contre toute la communauté scientifique trop inféodée lucrativement à la manne financière des traitements préconisés par les laboratoires.

Séïsme. D’ autant plus que quelques années plus tard, Luc Montagnier himself « découvreur » du fameux virus a fini par se rallier à la théorie de Claus.

Claus Köhnlein, Peter Duesberg, Kary Mulis, Nobel de chimie en 1993 ont mis en évidence qu’il n’existe pas de preuve formelle du lien de causalité entre le VIH et le Sida.

Voir également le livre Virus-Wahn paru en 2006.

« En 2003 le Professeur Peter Duesberg, le Dr. Claus Köhnlein et le biologiste David Rasnick ont publié une étude dans le magazine scientifique « Journal of Bioscience », dans laquelle ils montrent à quel point cette hypothèse inefficace du VIH-SIDA est dramatique pour l’humanité. Car malgré plusieurs années de recherches, cette hypothèse ne conduit pas à une solution, c’est-à-dire à une protection convenable contre le SIDA, ou à un traitement efficace pour les malades. Car aucun patient n’aurait jamais été guéri du prétendu virus du SIDA.

Confirmation si nécessaire de cette théorie et des allégations de Köhnlein dans cette vidéo aux surprenants propos :https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=XGWDbSDucCc&feature=emb_logo (Vidéo 38′ 48″) Le SIDA ne se transmet pas par voie sexuelle et les prostituées ne sont pas porteuses du « virus ». Dont on doute même de la simple existence.

Mars 2020 : le brillant professeur allemand récidive. Cette fois sur le Coronavirus. Même hypothèse de travail. Claus Köhnlein ridiculise la pensée collective sur la réalité de la pseudo-épidémie : https://www.youtube.com/watch?v=6rWU8rC7-vQ&feature=emb_logo

Quelques jours plus tard, Wolgang Godard réclame une commission d’ enquête et accuse en fin de vidéo Bill Gates d’ être le véritable patron de l’ OMS !

Vous doutez encore de l’ ‘organisation du buzz par les « clubs d’ initiés » du médical, du numérique et de la finance, consultez les statistiques.

Pour la France, le 5 Avril, avec 6 000 morts, le calcul donne :

6 000 morts : 67 000 000 ( population française ) X 100 = 0,0089 % ridicule comme le dit le Pr Raoult, on est pas même à 0,01 %.

De plus, les hôpitaux en France comme dans de nombreux pays sont depuis presque dix ans dans un état catastrophique et il est très dangereux d’ être hospitalisé à cause des maladies nosocomiales. Faut surtout pas y aller. Maurizio Biondet délivre un verdict identique pour l’ Italie.

Allez, une dernière statistique pour les hypocondriaques déjà dénoncés par Molière dans son Malade Imaginaire bien bourgeois, bien français : Hiver 1957-58, la grippe tue 100 000 personnes en France, 3 000 000 dans le monde !

