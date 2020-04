L’objectif est donc l’optimisation constante de la force de travail par la prise de contrôle de celui qui en est le propriétaire : le salarié, le cadre. La domination ne porte plus seulement sur l’usage que l’on fait de cette force de travail dans l’entreprise, mais sur la manière dont son « propriétaire » l’entretient dans les transports, au bureau et surtout lorsqu’il quitte le bureau. Le pouvoir le suit chez lui, entre dans sa cuisine, dans son réfrigérateur, dans sa chambre à coucher. Bientôt il aspire à entrer dans ses pensées, ses sensations, vise à contrôler ses émotions, ses idées (le politiquement correct), ses loisirs.

Autrefois on se battait pour améliorer les conditions de vie. On fonctionnait dans une approche globale permettant à chacun de faire des choix individuels. On parlait d’épanouissement personnel. Maintenant, le discours politique parle d’hygiène rigoureuse, de programme alimentaire spécifique, de gestion de la vie. La vie est devenue un capital qu’il faut exploiter de la meilleure façon possible. L’homme n’est plus le propriétaire de sa vie. Il en est le gestionnaire par délégation de l’Etat, c’est-à-dire d’une cohorte de bureaucraties. Vue comme une machine dans laquelle l’Etat a investi, la vie individuelle doit durer le plus longtemps possible pour être exploitée le plus longtemps possible. Obligation est faite par le pouvoir politique d’entretenir ce « capital » de la meilleure façon possible (limitation du droit de fumer par exemple…). Le pouvoir politique s’empare de toutes les phases des existences, faisant de la « santé », de la « maladie », des « médicaments », des « vaccins » l’objet de toutes ses attentions. On bascule de la démocratie à la biocratie.

Le modèle qui nourrit sans cesse cette vision, est l’élevage industriel… Traités de plus en plus comme un troupeau d’animaux, les humains développent les mêmes maladies qu’eux. La frontière qui semblait séparer ces deux mondes devient poreuse…