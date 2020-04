J’ai lu ton dernier article, l’idée que j’ai en tête en ce moment a un rapport avec cette parabole (non biblique) des nénuphars qui envahissent une mare, multipliant leur surface par deux chaque jour. La veille de leur conquête totale, il n’y avait que la moitié de la mare qui était couverte. J’ai l’impression que l’on est dans cette dernière journée, les nénuphars cherchent encore désespérément le plus petit bout de mare où exister…

Alors on tue les petits commerces, les professions indépendantes, dans l’espoir que toute l’économie se fasse dans les centres commerciaux et les hypermarchés, tout comme Wal-Mart a détruit les petites villes aux Etats-Unis (et souvent, fermant lui-même après avoir tout détruit !).

On se dit qu’il y aura un espoir, que les gens vont faire beaucoup de choses au black, mais je table sur une pleine collaboration de la populace apeurée et qui n’a jamais connu la liberté donc l’honneur, donc la lutte & la clandestinité.

En fait, dans ce contexte, on ne peut pas lutter (armes, morts etc.), la seule chose à faire est de faire survivre le bon sens, en disant & écrivant des choses, tant qu’on le peut. La censure de tout expression contraire est en train de démarrer :

https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-press-names-shames-prominent-professors-promoting-conspiracy-theories-about-covid

En ce moment on parle de la Grande Crise d’Effondrement du Système, mais à la réflexion, le seul critère valable pour qualifier un effondrement est la disparition involontaire de la population.

S’il n’y a qu’un appauvrissement, c’est une grave crise, mais pas un effondrement.

Si une partie, même gigantesque, de la population disparaît mais que c’était voulu ou au moins anticipé, alors ce n’est pas du tout un effondrement mais un génocide (notre système s’est construit sur le génocide des peuples dont on a colonisé le territoire).

Voilà où j’en suis dans ma réflexion. Merci encore, bon courage à toi et à bientôt !

Alexandre