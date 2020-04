Et après c’est le scénario catastrophique de Bill Gates qui s’avère et la propagande, impeccable et massive comme toujours, est déclenchée—et voilà. L’oligarchie occidentale, démoniaque et hyper-compacte, serre les rangs et comme le 11 Septembre, inaugure sa nouvelle manœuvre, sa dernière « installation » (digne de la Biennale), son dernier chef-d’œuvre situationniste.

Ces fils de pute sont avant tout artistes, plus que technocrates.

Guido nous confirme : c’est bien un empoisonnement occidental lié à l’OTAN. On en doutait ?

Alors, regarde ça: si tu suis ce lien,

tu y trouves une carte interactive des décès dus au covid-19 en Italie, au début de la crise (22 janvier) . C’est une drôle de topographie en tant qu’il (beaucoup) plus de cas dans la province (Lodi et Brescia surtout) qu’à Milan…

Et ici :

tu peux lire que, bien que les bases USA /OTAN du Veneto soient les plus connues (parce que l’OTAN y a installé son QG en Italie), La Lombardie n’en a pas moins, et pas des moindres (bases nucléaires, systèmes de radio-écouteurs sophistiqués, etc.), à Ghedi, Sorico, San Gottardo, etc. Des localités inconnues, mais apparemment significatives du point de vue stratégique. Officiellement, les USA ont environ 100 bases militaires en Italie.

Tu fais donc la même comparaison avec l’Allemagne :

Sa carte des décès :

Et on superimpose la geographie de ses bases dans la « colonie germanique »

Et donc ?

Le virus synthétisé probablement existe ; les militaires américains le « plantent » un peu partout, près de leurs bases : les chimistes de l’armée en connaissent l’infectivité et la léthalité, qui ne sont pas excessives ; il le font, en « diluant » le poison, pour ainsi dire, à « l’intérieur du courant de la grippe commune » et profitent de la totale ignorance et incompétence des virologues et des médecins conventionnels dans ce domaine (sur le plan scientifique, c’est un peu comme l’histoire de la fusion froide, il y 20 ans).

