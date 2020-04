et d’un lecteur :

Les contribuables avaient juste fini de payer la moitié des dégâts de la crise de 2008, il était impossible de leur expliquer qu’ils allaient devoir payer celle de 2020, provoquée par les mêmes errements, ce qui rendait indispensable une justification exogène. D’où la mise en scène parfaitement orchestrée de cette crise sanitaire du siècle religieusement diffusée dans le monde entier…Le virus n’est pas la cause de la crise économique en cours, le virus est la justification totalement artificielle de celle-ci. En d’autres termes il fallait que Covid19 apparaisse comme le fléau du siècle pour justifier les mesures en cours et à venir. On notera que la Nouvelle Zélande toute entière est confinée pour une épidémie qui a fait…4 morts sur une population de 5 millions d’habitants. L’Inde est presque un cas d’école avec un confinement étendu pour un virus qui a tué 240 personnes en tout en 40 jours, à comparer au 26 000 décès quotidiens du pays (un lecteur…)