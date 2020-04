Le philanthropophage Bill Gates était un ami du Jeffrey Epstein. Ce n’est pas tout pour notre vaccinateur. Microsoft publie (et supprime) une annonce avec Marina Abramovic, la sataniste artiste de notre social-cannibale élite mondiale.

Vendredi Saint, Microsoft a publié une vidéo faisant la promotion de son association avec l’artiste préférée de l’élite: Marina Abramovic. Après un contrecoup massif, la vidéo a été définie comme «privée» et toutes les traces de la campagne ont été effacées du site officiel de Microsoft. Voici en quoi consistait ce fiasco.

Pour promouvoir son appareil de réalité mixte Hololens 2, Microsoft s’est associé à l’éminente occultiste Marina Abramovic pour créer un projet artistique nommé The Life . Dans une vidéo promotionnelle publiée sur le compte YouTube officiel de Microsoft, Abramovic est décrit comme «l’artiste de performance le plus légendaire qui travaille actuellement».

Le projet artistique consiste en des personnes portant l’appareil Holohens pour assister à une version fantomatique d’Abramovic apparaissant de nulle part en se promenant tout en portant une robe rouge symbolique.

Dans la vidéo, qui a été publiée le Vendredi Saint, Marina dit que le projet lui permet d’atteindre une forme d’immortalité.

« La vie traite de ce qui va rester après que je ne sois plus là, et je peux faire face à moi-même et à cette expérience effrayante. Vraiment comme si vous faisiez face à votre propre fantôme, mais c’est toujours cette plus grande idée de l’immortalité. Une fois que vous mourrez, l’œuvre ne pourra jamais mourir car l’œuvre d’art peut continuer. En performance, la pièce n’est que dans la mémoire du public et nulle part ailleurs. Ici, je suis gardé pour toujours. «

La vidéo n’a pas été bien reçue du tout. Après un flot de commentaires négatifs et environ 90% de pouces vers le bas, Microsoft a défini la vidéo sur « privée ». Comme rien ne peut être vraiment supprimé d’Internet, la vidéo a été re-téléchargée par d’autres sources.

Microsoft a également supprimé toutes les traces de la campagne de son site officiel – bien qu’elle apparaisse toujours dans les résultats de recherche Google.

Ce résultat de recherche mène maintenant à un message d’erreur. Nous voyons toujours que Microsoft décrit Abramovic comme «sans doute l’artiste de performance le plus acclamé au monde».

Le fait que des entités puissantes telles que Microsoft continuent de répandre Abramovic avec des éloges infinis est assez révélateur. Parce qu’il ne faut pas beaucoup de recherches approfondies pour comprendre ce qu’elle est vraiment.

Marina Abramovic

Des sources grand public décrivent Marina Abramovic comme une artiste de performance connue pour «affronter la douleur, le sang et les limites physiques du corps». Plus important encore, il y a un élément puissant qui imprègne toutes ses œuvres: le rituel occulte.

Cette photo d’Abramovic dans ELLE Magazine résume tout ce qu’elle raconte. Elle tient la tête d’une chèvre par les cornes (représentant le dessin du «pouvoir» de Baphomet) tout en portant une robe rouge (symbolique des pouvoirs transformateurs du rituel occulte et du sacrifice).

Depuis des décennies, Abramovic s’associe avec les artistes, célébrités et politiciens les plus éminents du monde dans des événements imprégnés d’éléments de magie noire. Au cours des dernières années, elle est devenue surtout connue pour avoir invité John Podesta à l’un de ses événements «Spirit Cooking» qui impliquaient beaucoup de sang et d’autres fluides corporels. Voici une vidéo datant de 1997 où elle a préparé un tel événement.

Abramovic est également connu pour avoir organisé un rassemblement massif avec des célébrités participant à un simulacre de cannibalisme.

Marina Abramovic et Lady Gaga lors d’un événement qui a eu lieu au Watermill Center en 2013. Sur cette photo, ils se tiennent devant une femme allongée dans ce qui ressemble à une mare de sang. Les invités ont ramassé ce sang avec des cuillères pour le manger. L’événement a été surnommé «Devil’s Heaven». Je ne peux pas inventer ça.

Lors d’un autre événement de Marina Abramovic, les invités portent des blouses de laboratoire lorsqu’ils participent à un faux cannibalisme.

Dans un autre événement organisé par Abramovic, un gâteau à l’image de Debbie Harry de Blondie est coupé et mangé par les invités. Si c’est ce qu’ils font lors d’événements publics, on ne peut que se demander ce qu’ils font réellement à huis clos.

Dans ce photoshoot magazine, Abramovic se tient devant un modèle avec ses entrailles exposées.

À quoi pensez-vous que cette image fait allusion?

Pour résumer le tout, le pseudo d’Abramovic sur Twitter était AbramovicM666.

Une capture d’écran de son compte Twitter en 2016.

En conclusion

Il y a du symbolisme dans la sortie d’une vidéo le Vendredi Saint où un occultiste parle de réaliser l’immortalité. Il y a aussi du symbolisme dans le fait que le fondateur de cette entreprise utilise une pandémie pour pousser un vaccin mondial qui est combiné avec un microprocesseur . Il ne faut pas une imagination fertile pour relier certains points et comprendre la philosophie sous-jacente qui se déroule ici.

Si vous ne le voyez pas, eh bien, vous êtes un peu comme ce pauvre garçon avec ses yeux couverts par Abramovic… aveuglé par l’élite occulte.