Conseils de survie d’Hugo Bardi…En fin de compte, je pense que le meilleur endroit pour être en temps de crise est exactement là où je suis : dans une ville de taille moyenne.

C’est une carte de l’Empire romain à son apogée. Notez la position des grandes villes : l’Empire s’est effondré et a disparu, mais la plupart des villes de cette époque sont toujours là, plus ou moins avec le même nom, les nouveaux bâtiments construits à la place des anciens, ou à proximité. Ces villes ont été construites dans des endroits spécifiques pour des raisons précises, de disponibilité de l’eau, de ressources ou de transport. Il était donc logique que les villes soient exactement là où elles étaient et où elles sont encore. Les villes se sont avérées extrêmement résistantes. Mais que dire des villas romaines à la campagne ? Eh bien, beaucoup d’entre elles font l’objet de fouilles aujourd’hui…