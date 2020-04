http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2020/04/la-petite-gazette-des-couacs-imperiaux.html

BADIA :

La crise sanitaire du COVID-19 a eu la vertu de mettre à nu la fonction des États occidentaux, entièrement tournée vers la répression des citoyens contestataires du verrouillage législatif dédié au renforcement des grandes firmes de préférence transnationales. Ces Etats ont renoncé depuis longtemps à figurer un Etat providence qui bridait le pouvoir exorbitant du capitalisme en redistribuant une part des gains de productivité aux travailleurs sous forme de salaires et de protection sociale. Les farces électorales qui ponctuent l’obéissance requise entretiennent le rituel d’un spectacle de plus en plus coûteux où les personnages jouent des rôles déterminés par une armée de scriptwriters qui scénarisent les vies des vedettes mises en lice. Confrontés depuis quelques années à un mécontentement populaire croissant, ils se sont organisés pour y répondre à côté des charges médiatiques d’inversions accusatoires par la plus brutale des forces policières. Les mutilés et les prisonniers Gilets Jaunes témoignent de cette gestion de la classe des Sans-Dents, des Riens qui ont bravé les armes de guerre pour dire leurs difficultés à vivre dignement de leur travail ou de leurs pensions.

Ainsi, un autre monde est en train de naître et la qualité de la propagande occidentale habituelle baisse dramatiquement…

https://www.dedefensa.org/article/piteuses-fabrications

https://www.dedefensa.org/article/slalom-usa-covid19-revolution

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/04/la-flotte-americaine-est-completement.html