Chip et vaccin : les révoltes des tennismen orthodoxes Djokovic et Marat Safin… d’autant plus méritoire que rien ni personne ne symbolise mieux la société aliénée que le sport et nos sportifs (voyez Sénèque ou Léon Bloy…). Christ est ressuscité : on ne sera pas tatoués-digitalisés.

La révolte des tennismen : Marat Safin et Djokovic contre le vaccin pour jouer/voyager. Safin plus courageux : normal, il est retraité…

BLOY

Je crois fermement que le Sport est le moyen le plus sûr de produire une génération d’infirmes et de crétins malfaisants. L’examen de quelques lignes d’un journal de sport suffit pour se former cet égard une très ample conviction…Ceux qui m’ont lu savent que l’unique sport qui m’a particulièrement séduit depuis mon adolescence est la trique sur le dos de mes contemporains et le coup de pied dans leur derrière (Léon Bloy).

