Lorsque l’on considère l’hypothèse d’une attaque de guerre biologique américaine, certaines objections naturelles viennent à l’esprit. L’inconvénient majeur de la guerre biologique a toujours été le fait évident que les agents autoreproducteurs employés ne respecteront pas les frontières nationales, augmentant ainsi le risque sérieux que la maladie puisse finalement retourner sur le pays d’origine et faire des victimes substantielles. Pour cette raison, il semble très douteux que toute direction américaine rationnelle et à moitié compétente ait déclenché le coronavirus contre la Chine.

Mais comme nous le savons, le gouvernement américain actuel est grotesquement et manifestement incompétent, plus incompétent qu’on ne pourrait l’imaginer, avec des dizaines de milliers d’Américains ayant déjà payé de leur vie cette incompétence extrême. La rationalité et la compétence ne sont évidemment pas présentes parmi les néoconservateurs de l’État profond que le président Donald Trump a nommés à tant de postes cruciaux dans notre appareil de sécurité nationale (Ron Unz).

https://www.unz.com/runz/american-pravda-our-coronavirus-catastrophe-as-biowarfare-blowback/

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/03/12/asterix-avait-raison-coronavirus-la-litterature-de-sf-aussi-the-eyes-of-darkness-un-roman-du-libertarien-dean-koontz-datant-de-1981-raconte-lhistoire-dun-virus-mortel-developpe-comm/