74% des américains ont peur de perdre leurs libertés à cause de cette lutte contre la pandémie. Les braves américains en ont marre des médias et du pouvoir, et veulent pouvoir retrouver leur liberté et leur travail. Pour 62% d’entre eux les médias ont exagéré les risques du virus ; normal, les médias appartenant au Deep State et aux oligarques exterminateurs. Jefferson, réveille-toi, ils sont devenus fous et surtout vraiment dangereux…

https://www.zerohedge.com/health/dont-tread-me-74-voters-worried-about-losing-freedoms-new-poll