L’inventaire des éléments présents dans la gravure inclut une vingtaine d’articles, tous identifiables :

un ange assis, tenant sur ses genoux un livre, avec un compas à la main ; une bourse et des clés pendent de sa ceinture ;

à côté de lui, un putto assis sur une roue de meunier ;

derrière eux, le coin d’une construction mal définie (maison, piédestal) avec, accrochés sur ses murs, un sablier, surmonté d’un cadran solaire, une cloche, une balance ; un carré magique est tracé et une échelle monte en arrière-plan ;

devant l’ange et le putto, sur le sol, divers outils, un creuset sur le feu, une sphère, un lévrier et un polyèdre ;

en arrière-plan, le paysage est formé par une surface d’eau et une partie du ciel où apparaissent un arc-en ciel, ou une trajectoire elliptique, un corps céleste dont la nature exacte reste à déterminer, et un animal volant, chauve souris ou gargouille, qui montre, sur la face interne de ses ailes une inscription comprenant un élément ornemental en forme de S et l’inscription « Melencolia I », ou plutôt, si on utilise le signe § toujours en usage : « Melencolia § I ».

La représentation est en vue perspective avec le côté droit encombré de détails tandis que le côté gauche apparaît plutôt vide.

L’ange est apparemment la figure principale de la composition. Beaucoup d’auteurs l’envisagent au féminin, le voyant comme allégorie de la géométrie ou de la mélancolie.

En Europe, la chauve-souris symbolise la nuit, le mystère, l’inframonde, c’est l’animal des grottes terrestres qui représente ce qui se trouve au plus profond du subconscient. La chauve-souris d’Europe du Nord est associée aux vampires, bien qu’en réalité, seules 3 sous-espèces (parmi des centaines) boivent du sang. Le mythe de Dracula a réellement causé beaucoup de tort à la chauve-souris, bien que cette mauvaise réputation date d’avant car, dans la bible, la chauve-souris est considérée comme un oiseau immonde, parce qu’elle vient des grottes et est associée à l’inframonde, endroit où vit sans doute Satan – c’est pourquoi on associe toujours les chauves-souris aux démons.

La Bible parle à 3 reprises de la chauve-souris : en Lévitique 11 : 19, en Deutéronome 14 :18 et en Esaïe 2 :20.

Les deux premiers versets sont identiques. Ils énumèrent quelques uns des oiseaux impurs interdits à la consommation dont la chauve-souris, ce qui peut surprendre sachant que la chauve-souris est un mammifère.

Certaines personnes en ont conclu que la Bible contient des erreurs et qu’elle est inexacte du point de vue scientifique.

Comment expliquer la présence de la chauve-souris dans la liste consacrée aux oiseaux impurs ?

