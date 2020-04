Persécution des chrétiens ; le pouvoir persévère. Car pourquoi se gêner avec ce pape aux ordres de la bête ?

Trois policiers armés font irruption dans une église parisienne pour demander l’arrêt d’une messe

Mgr Aupetit a fermement dénoncé l’incident, rappelant que la loi interdit «aux policiers d’entrer en arme dans une église».

Par Bénédicte Lutaud

Publié le 22 avril 2020 à 15:27, mis à jour hier à 12:59

Photo d’illustration. PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Comme beaucoup de ses confrères en France, l’abbé Philippe de Maistre, curé de la paroisse Saint-André-de-l’Europe, à Paris (VIIIe), diffuse sur les réseaux sociaux la messe dominicale qu’il célèbre avec quelques concélébrants, confiné dans son église, pour ses paroissiens privés de messes publiques depuis le début du confinement. Mais dimanche dernier, 19 avril, alors en pleine célébration, le curé a vu avec surprise des policiers faire irruption dans son église… pour lui sommer d’arrêter la messe.

«Nous étions sept personnes : moi-même, un servant, un chantre, un organiste, et trois paroissiens pour donner la réplique et faire les lectures. Au milieu de la messe, trois policiers armés ont pénétré dans l’église, raconte le père Philippe de Maistre, encore choqué. Or, l’autorité de police dans une église, c’est le curé ! À part les pompiers, la police ne peut entrer, tant qu’elle n’est pas appelée par le curé.»

Le curé a également alerté l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, qui a fermement dénoncé l’incident ce mercredi sur Radio Notre-Dame : «Les policiers sont entrés en arme dans l’église, or il y a interdiction formelle aux policiers d’entrer en arme dans une église. Il n’y avait pas de terroristes ! Il faut garder la tête froide et arrêter ce cirque. Sinon on va prendre la parole et (…) aboyer très fort!».