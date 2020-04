https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-paris-la-faim-affecte-de-nouvelles-populations-20200424

«J’ai pas l’habitude de faire ça…»

D’autres demandent timidement s’ils peuvent prendre deux sacs. «J’ai ma sœur», explique une bénéficiaire. «C’est ma voisine qui m’a conseillé de venir. Ma femme et moi, on ne s’en sort plus. J’ai pas l’habitude de faire ça…», confie un homme, chef de cuisine en temps normal. Désignant discrètement une vieille dame, le père Stéphane Gravereau, curé de Saint-Michel, souffle : «C’est une de mes paroissiennes. Je n’aurais jamais pensé la voir ici…»

Le constat est terrible. À l’origine pensé pour les personnes sans domicile fixe, ce dispositif profite également – voire majoritairement – à d’autres populations, durement affectées par la crise. «De l’étudiant qui a perdu son job à la grand-mère à la toute petite retraite qui n’a plus de restaurant social, en passant par les parents qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants avec l’arrêt de la cantine et le travailleur au noir qui ne touche aucune indemnité…», souligne Mgr de Sinety.À lire aussi : Confinement : la double peine des mal-logés

À Saint-Michel comme ailleurs, les bénévoles donnent à tous sans distinction, et proposent à ceux qui le veulent de s’arrêter au stand du Secours Catholique. La plupart des bénéficiaires ne s’attardent pas. En sept minutes, plus de cent sacs sont distribués. Et à 12h25, il ne reste plus rien. Au grand dam des retardataires. «Mais il n’est que midi trente!», s’écrie l’un d’entre eux. Désolés, les bénévoles lui conseillent de revenir plus tôt le lendemain.En moins d’une demi-heure, tous les sacs repas ont été distribués. Aude Bariéty – Le Figaro

Après le 11 mai, la faim persistera

«Si je pouvais, je viendrais tous les jours», déclare Maria, une bénévole espagnole qui habite la capitale depuis cinq ans. S’il fallait citer une seule bonne nouvelle, c’est bien celle-ci: lorsque le diocèse de Paris a publié une annonce indiquant qu’il était en recherche de volontaires pour cette opération d’aide alimentaire, il a croulé sous les candidatures. En tout, 1600 personnes se sont fait connaître.

«On espère que ceux qui se sont manifestés ces dernières semaines seront présents pour continuer», commente Mgr de Sinety. Car les défis de l’après-11 mai sont énormes. La plupart des bénévoles vont reprendre leur travail, «Stan» va à nouveau accueillir ses élèves, les accueils sociaux vont peu à peu rouvrir, mais les personnes dans le besoin ne seront pas tirées d’affaire en quelques jours. «Les gens continueront d’avoir faim», prévient le vicaire général.À lire aussi : Aide alimentaire : la France débloque 39 millions d’euros

Alors, au diocèse comme dans les paroisses mobilisées, on se creuse la tête. «On essaie de voir comment on peut pérenniser ce dispositif que nous avons monté et mieux le structurer», par exemple en l’adossant à Août secours alimentaire, cette structure qui prend le relais des autres associations quand celles-ci ferment leurs portes. Car comme le rappelle la devise de cette organisation, «la faim ne prend pas de vacances». Ni pendant l’été, ni pendant le confinement.

