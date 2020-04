Le gouvernement débloque 39 millions d’euros d’aide alimentaire pour les plus démunis. Les associations et des partis de gauche avaient dénoncé les «files de la faim» et l’urgence sociale dans les quartiers populaires durant l’épidémie. Les images de files d’attentes de la faim dans les quartiers populaires commençaient à se multiplier. Le gouvernement a répondu en débloquant en urgence, ce 23 avril, un budget de près de 39 millions d’euros pour un plan de soutien de «l’aide alimentaire en France», destiné aux populations fragiles, impactées de plein fouet par la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19. La secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, a annoncé que 100 000 familles précaires et personnes seules allaient désormais toucher des chèques services pour leurs besoins de première nécessité. 25 millions seront alloués au soutien des associations de terrain qui distribuent de la nourriture aux personnes en difficulté, tandis que les 14 millions restants seront consacrés à l’«aide d’urgence alimentaire immédiate».

