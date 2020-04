https://plumenclume.org/blog/555-coronavirus-et-dictature

Terrorisés par un violent orage, les habitants du village se sont réunis dans la hutte de leur chef en l’absence de Panoramix partis à la réunion annuelle des druides dans la forêt des Carnutes. L’arrivée de Prolix, un étranger hautain vêtu d’une peau de loup provoque de prime abord la panique générale. Celui-ci prétend être un devin, et, profitant de la crédulité de ses hôtes et de l’absence de leur druide, prend rapidement un ascendant considérable sur les villageois, à l’exception d’Astérix qui reste sceptique, et d’Obélix qui ne sait pas trop dans quel camp se ranger. Bientôt les Romains de Petibonum, dirigés par l’ambitieux centurion Faipalgugus, cherchent à tirer parti de la situation: ils mettent au point un plan pour chasser les gaulois du village en utilisant ses fausses prophéties. Prolix revient au village et annonce que ce dernier est maudit et que des vapeurs infernales et nauséabondes les envahiront bientôt. Les gaulois évacuent donc le village en se rendant sur l’île au large pour échapper aux fausses prédictions de Prolix (sauf Astérix et Obélix qui partent se cacher en forêt). Les romains prennent possession du village vide et le centurion fait envoyer un message à César pour lui annoncer que, désormais, toute la Gaule est occupée.

