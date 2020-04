(Idée générale de la révolution au XIXe siècle, 1851) http://www.proudhon.net/etre-gouverne/

https://plumenclume.org/blog/555-coronavirus-et-dictature

Surveillance de masse et fabrique de clones

PAR LE COMPTOIR LE 13 AVRIL 2020 • ( 6 COMMENTAIRES )

« Donne-moi quelques dizaines de likes et je saurai quelle est ta couleur de peau, ton orientation sexuelle et pour qui tu votes. Donnes-moi 150 likes et je te connaîtrai mieux que tes parents. Encore quelques likes et que je te connaîtrai mieux que toi-même. » Tels sont les mots que m’a tenu Mark Zuckerberg dans le dernier sanctuaire où je peux encore vivre anonymement et sans craindre que mes divagations puissent un jour être retenues contre moi : dans mes rêves.

Pierre-Joseph Proudhon disait qu’être gouverné, « c’est être gardé à vue, inspecté, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé et espionné ». Rien n’a changé si ce n’est la technologie.

Cambridge Analytica, le fossoyeur de démocratie

Nous sommes espionnés, analysés, profilés et classés. Cambridge Analytica, une lugubre entreprise de profilage psychologique, a fait fortune en segmentant la population grâce aux données de Facebook. Jusqu’à 5000 traits de caractères ont été passés au crible pour affiner le ciblage des électeurs et les bombarder avec des fake news et autres messages de propagande sur-mesure en fonction de 32 types de personnalités déterminés par les psychologues de la firme.

« Notre job est de cerner quelles sont les peurs les plus profondes des électeurs (profil psychologique). Il ne sert à rien de faire une campagne politique en se basant sur des faits car les votes dépendent de l’émotionnel. » Dixit les dirigeants de Cambridge Analytica.

Nous savons aujourd’hui qu’une bonne partie de cette désinformation a été produite de manière industrielle dans la petite ville de Veles, en Macédoine. Là-bas, des centaines d’adolescents peuvent gagner jusqu’à plusieurs milliers de dollars par jour en publiant des intox (images photoshopées, articles paraphrasant des contenus d’extrême droite pour propager la haine de l’autre etc.) sans oublier « l’usine à trolls » de Saint-Pétersbourg qui a aussi pesé pour empêcher l’élection d’Hillary Clinton.

Bref, pour peu que le petit pouce Facebook vous démange et que vous partagiez régulièrement sur les réseaux sociaux, ceux qui moissonnent vos données privées savent qui sont vos amis, pour qui vous votez, où vous travaillez, avec qui et quand vous baisez, ce que vous lisez etc. D’innombrables croisements de ce genre de données brutes peuvent être effectués pour en savoir bien davantage et notamment vos comportements futurs. Visa peut, par exemple, prédire deux ans à l’avance un divorce en se basant seulement sur l’activité d’une carte bancaire…

« L’oubli est une grâce » Julien Green

L’IA lit en nous comme dans un livre ouvert et, jusqu’à présent, ce sont des politiciens comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro qui ont bénéficié de cette technologie.