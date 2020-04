https://www.lefigaro.fr/social/seine-saint-denis-les-autorites-redoutent-des-emeutes-de-la-faim-20200425

Seine-Saint-Denis : les autorités redoutent des «émeutes de la faim»

EN IMAGES – Le choc de la crise se fait durement ressentir par les habitants les plus pauvres. Les élus sont inquiets.Par Guillaume PoingtPublié le 25 avril 2020 à 15:00, mis à jour hier à 12:35

Des habitants font la queue pour recevoir des colis alimentaires, le 22 avril 2020, à Clichy-sous-Bois. Ludovic Marin / AFP.

«Émeutes de la faim». Les mots sont forts. Ce sont pourtant les termes qu’aurait employés le préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc. Mercredi 22 avril, Le Canard enchaîné rapportait un mail envoyé par le haut fonctionnaire, le 18 avril, à son homologue Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France. Dans ce mail, Georges-François Leclerc redoutait des «émeutes de la faim» et s’inquiétait d’un «risque alimentaire» menaçant les habitants les plus pauvres de Seine-Saint-Denis.À lire aussi : Coronavirus : en Seine-Saint-Denis, une mortalité «exceptionnelle»

«Nous comptons entre 15.000 et 20.000 personnes qui, entre les bidonvilles, les hébergements d’urgence et les foyers de travailleurs migrants, vont avoir du mal à se nourrir», s’alarmait-il dans ces échanges. «L’économie souterraine, de rapine, l’uber-économie et l’effondrement de l’intérim ont provoqué une baisse importante et brutale des revenus des précaires de Seine-Saint-Denis», constatait également le préfet. Avant de conclure : «Ce qui était jouable sur un mois de confinement ne le sera pas sur deux».

Début avril, un journaliste de LCI, William Molinié, relatait une conversation avec un policier en poste dans le 93. «Ne pas sous-estimer le risque d’émeutes de la faim. Des familles nourrissent leurs enfants habituellement pris en charge dans les cantines. Ça paraît dingue, mais ça les met dans une difficulté financière que les autorités peinent à imaginer», lui expliquait alors le fonctionnaire.

