Si vous êtes journaliste et dépendez pour vos revenus d’un journal grand public ou que vous êtes embauché par une société de télévision, vous courez le risque de perdre votre emploi si vous ne pratiquez pas l’autocensure. Par conséquent, les publications qui étaient à juste titre connues comme des journaux de qualité se sont transformées en chiffons illisibles. Le journal qui a été mon employeur pendant quelques décennies a été édité en partant du principe que ses correspondants plutôt que les autorités avaient toujours raison dans ce qu’ils disaient. Aujourd’hui, une plus grande fidélité à la réalité créée à Washington et à Langley ne peut être imaginée. Pour une grande partie de l’Europe du Nord, l’histoire officielle qui provient des États-Unis est amplifiée par la BBC et d’autres fournisseurs d’informations et d’opinions autrefois fiables comme le Guardian, le Financial Times et l’Economist (toujours moins fiable).

La répétition donne une aura de vérité toujours plus grande au non-sens qui se répète sans relâche sur les pages de publications autrefois sérieuses. Des analyses détaillées des développements compris à travers des chaînes de faux indices donnent toujours plus de poids aux fictions dans les têtes apprises et les débats au Parlement. Au moment de la rédaction de ce rapport, la grave préoccupation qui se répand dans les pages d’opinion de mon côté de l’Atlantique concerne la manière de prévenir l’ingérence de Poutine dans les prochaines élections européennes.

Les réalités prédites par Rove ont infantilisé les débats parlementaires, les débats d’actualité et les conférences, et tout ce qui est censé être sérieux à la télévision. Celles-ci sont désormais conformes aux simplicités des bandes dessinées du mal, des héros et des méchants. Ils ont produit une multitude d’éditoriaux avec des faits à l’envers. Ils obligent même ceux qui déconseillent de provoquer Moscou à inclure une ou deux remarques sur Poutine comme un meurtrier ou un tyran, de peur qu’ils ne soient confondus avec des traîtres aux valeurs des Lumières ou même comme des marionnettes russes, comme je l’ai été. Des couches d’irréalité ont empêché des personnes instruites et sérieuses de penser clairement le monde et comment il en était ainsi.