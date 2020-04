← Vachement moi ! Le monde d’après COVID-19…

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/28/covid-19-apres-loms-et-elizabeth-ii-attali-parle-de-separer-les-familles/

(France 24, 20 avril 2020)

« Sans effort de confinement une personne peut contaminer 5 ou 10 personnes. Aujourd’hui, avec le confinement, on pense qu’on est descendu autour de 2. Il faut descendre au-dessous de 1. Les Allemands l’ont compris et commencent à descendre au-dessous de 1. Mais pour descendre au-dessous de 1, il faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra, dans tous les pays, isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n’est pas contaminée, soit celui qui est contaminé, ailleurs… »

Dans des camps, par exemple ? OD

Rappel :

Attali en 2009 : une petite pandémie permettra d’instaurer un gouvernement mondial !

Voir aussi :

L’OMS, la Reine et les enfants (Marion Sigault)

http://www.dedefensa.org/article/bergson-et-le-messianisme-de-jacques-attali

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/28/predictions-ce-qui-arrivera-ensuite-dans-la-crise-du-coronavirus-par-james-corbett-25-avril-2020/

