L’humanité ne serait donc en aucun cas confrontée à un phénomène sanitaire, mais plutôt à une véritable opération terroriste pour repenser complètement la nouvelle carte géopolitique du monde. »

https://comedonchisciotte.org/il-colonnello-kvachkov-ex-dei-servizi-segreti-militari-russi-coronavirus-operazione-terroristica-per-controllare-la-popolazione-mondiale/

Au cours de la décennie qui vient de commencer, la planète subira une transformation radicale et le coronavirus sera le moyen par lequel les grandes élites mondiales qui gouvernent le monde en coulisses, pour reprendre une définition récurrente de Kvachkov, pourront poursuivre leurs objectifs.

La première fin importante des grandes élites est de réduire la population mondiale.

«C’est le but du coronavirus. Je le répète encore une fois, nous avons peu de foi en Dieu et encore moins en l’existence de Satan, l’ennemi du genre humain. L’objectif des forces sionistes et financières du monde en coulisses est de réduire la population mondiale. C’est leur idée fixe, ils pensent qu’il y a trop de monde dans le monde «

Comme vous pouvez le voir, l’expert du renseignement russe introduit également un élément eschatologique dans son analyse. La matrice idéologique qui soutiendrait les grandes élites internationales serait étroitement liée à la religion satanique, dans l’antithèse et l’ennemi acharné du christianisme.

Le monde après le coronavirus

Le mystérieux virus de Wuhan serait le moyen idéal de créer une sorte de société à deux vitesses, dans laquelle la classe moyenne quitterait fondamentalement la scène.

Dans le monde post-convoitée, la pyramide du pouvoir serait en fait composée d’une élite qui a des moyens économiques et financiers illimités, en vertu de laquelle il existe une multitude de pauvres qui auraient du mal à recevoir les moyens de subsistance de base.

«Il devrait y avoir 100 millions de membres d’élite et un maximum d’un milliard de personnes sur Terre pour les servir. Ensuite, ils vivront en abondance sur Terre. Parce que nous, le peuple, sommes trop nombreux pour les puissances mondiales en coulisses. C’est pourquoi le coronavirus et la crise financière apparus presque immédiatement sont liés les uns aux autres. «

La dépopulation ne serait pas due à l’écoulement létal du coronavirus. Si vous regardez le nombre officiel de décès par coronavirus, même en considérant toutes les personnes décédées avec d’autres maladies graves, le pourcentage par rapport à la population mondiale n’est égal qu’à 0,0002%.

Le véritable facteur qui entraînerait une réduction du nombre de personnes dans le monde proviendrait plutôt des effets dévastateurs sur l’économie mondiale que la quarantaine forcée est à l’origine.

Dans le cas de l’Italie uniquement, nous pensons que la perte de PIB ne serait égale à -15% qu’au premier semestre . Il s’agit d’une récession sans précédent dans l’histoire du pays.

Le coronavirus est le 11 septembre dans le monde

L’ancien membre du Spetsnaz rappelle que ce n’était pas la première tentative pour atteindre cet objectif et cite le 11 septembre à cet égard.

« La première tentative de retirer ces droits au peuple a eu lieu le 11 septembre 2001. Peu de gens semblent se rappeler qu’après la prétendue attaque contre les tours jumelles, le Pentagone et la Maison Blanche aux États-Unis, la guerre mondiale contre le terrorisme a été déclarée. . Les puissances mondiales dans les coulisses ont créé les événements du 11 septembre. Maintenant, ils ont une autre excuse pour avoir un meilleur contrôle et dominer l’humanité. C’est pourquoi ils sont sortis avec le coronavirus. «

Si le 11 septembre était certainement le facteur déclenchant qui pouvait justifier toutes les guerres des États-Unis au Moyen-Orient, le coronavirus dans ce cas aurait la même fonction dans le monde entier pour pouvoir ériger la société que les élites mondialistes ont en tête.

Maintenant, pour Kvachkov, le coronavirus aurait la même fonction, mais à une échelle encore plus grande.

«Nous recevons des informations politiques de propagande politique spéciale, une sorte de psycho-propagande informative. Il s’agit d’une opération psycho-informative spéciale des puissances médiatiques mondialistes internationales qui sont à la solde des puissances libérales sionistes qui créent actuellement cette terreur. Maintenant, ils voient qui obéit et qui ne l’est pas. «

Dans cette perspective, les médias auraient donc eu pour fonction de submerger la population de messages terroristes sans laisser place à une grave contradiction scientifique sur le danger réel de Covid.

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200413.OBS27472/moscou-lance-le-laissez-passer-electronique-pour-controler-le-confinement.html