Le coronavirus est une escroquerie, leur terrorisme médical aussi. La preuve par Israël : en 1999 la grève des services de santé fit baisser la mortalité. Par la journaliste israélienne Judy Siegel-Itzkovich. « L’action revendicative des médecins en Israël semble être bonne pour la santé de leurs patients. » lecteurs, Fuis leur médecine et la peur de la maladie pour vivre…

La grève des médecins en Israël pourrait être bonne pour la santé

Judy Siegel-Itzkovich

L’action revendicative des médecins en Israël semble être bonne pour la santé de leurs patients. Les taux de mortalité ont considérablement baissé dans la majeure partie du pays depuis que les médecins des hôpitaux publics ont mis en place un programme de sanctions il y a trois mois, selon une enquête sur les sociétés funéraires.

L’Association médicale israélienne a entamé l’action le 9 mars pour protester contre l’imposition proposée par le Trésor d’un nouveau contrat salarial de quatre ans pour les médecins. Depuis lors, des centaines de milliers de visites dans des cliniques externes ont été annulées ou reportées ainsi que des dizaines de milliers d’opérations électives. Les hôpitaux publics, qui fournissent la grande majorité des soins médicaux secondaires et tertiaires, ont conservé leurs salles d’urgence, leurs unités de dialyse, leurs services d’oncologie, leurs services d’obstétrique et de néonatalité et d’autres installations vitales fonctionnant normalement pendant l’action collective.

En l’absence de chiffres officiels, le Jerusalem Post a interrogé des sociétés d’enterrement juives à but non lucratif, qui organisent des funérailles pour la grande majorité des Israéliens, pour savoir si l’action revendicative affectait les décès dans le pays.

« Le nombre de funérailles que nous avons effectuées a considérablement diminué », a déclaré Hananya Shahor, directrice chevronnée de la société funéraire de Jérusalem Kehilat Yerushalayim. « Ce mois-ci, il n’y a eu que 93 funérailles contre 153 en mai 1999, 133 au même mois en 1998 et 139 en mai 1997 », a-t-il expliqué. La société gère 55% de tous les décès dans la région métropolitaine de Jérusalem. En avril dernier, il n’y avait eu que 130 décès, contre 150 ou plus lors des précédents mois d’avril. « Je ne peux pas expliquer pourquoi », a déclaré M. Shahor.

Meir Adler, directeur du salon funéraire Shamgar, qui enterre la plupart des autres habitants de Jérusalem, a déclaré avec beaucoup plus de certitude: «Il y a certainement un lien entre les sanctions des médecins et moins de décès. Nous avons vu la même chose en 1983 [lorsque l’Association médicale israélienne a appliqué des sanctions pour quatre mois et demi]. »

Motti Yeshuvayov, de la seule société funéraire de Tel Aviv, a déclaré qu’il avait remarqué la même tendance dans la région métropolitaine de Tel Aviv au cours des deux derniers mois. La seule exception à la tendance à la baisse des décès a été enregistrée dans la région de Haïfa.

La ville côtière de Netanya ne possède qu’un seul hôpital et les actions collectives ont été épargnées car le personnel doit signer une clause de non-grève avec son contrat. La société funéraire de Netanya, dirigée par Shlomo Stieglitz, a rapporté 87 enterrements le mois dernier, le même nombre qu’en mai 1999. Elle a rapporté 97 en avril contre 122 en avril 1999 et 99 en mars contre 119 en mars 1999. M. Stieglitz a déclaré que sa société funéraire dessert non seulement Netanya mais aussi d’autres villes, notamment Hadera et Kfar Sava, où les médecins hospitaliers ont rejoint les sanctions.

Avi Yisraeli, directeur général de l’organisation médicale Hadassah, qui possède deux hôpitaux universitaires dans la capitale, a donné sa propre explication. «La mortalité n’est pas la seule mesure des atteintes à la santé. Le manque d’intervention médicale peut entraîner une invalidité, de la douleur et une diminution du fonctionnement. La chirurgie élective peut apporter une grande amélioration de l’état d’un patient, mais elle peut également signifier une invalidité et la mort chez les patients les plus faibles. Et les patients qui ne subissent pas de diagnostic ou de chirurgie maintenant pourraient décliner ou mourir en quelques mois en raison du report. »

Pendant les mois de la grève, les patients « se sont davantage rendus chez leur médecin de famille et dans les salles d’urgence des hôpitaux, qui n’ont pas été affectés par les sanctions », a déclaré le professeur Yisraeli.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1127364/