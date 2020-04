Modèle de l’OMS et de William Gates III (les portes du diable). On mésuse aussi du symbole du Shiva Nataraj, de la danse de la destruction, présent aussi au CERN de Genève. La Chine comme nouveau modèle pour le monde chaotique, autoritaire et satanique à suivre : par Vigilant Citizen.

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/26/nouvel-ordre-mondial-la-chine-est-leur-modele-et-votre-avenir-si-vous-ne-reagissez-pas/

Le véritable programme de l’OMS: un nouvel ordre mondial inspiré de la Chine

L’OMS a géré l’épidémie de COVID-19 dans une affaire spécifique. Il est passé de la minimisation du virus et du lobbying contre les interdictions de voyager en provenance de Chine à la pression pour le verrouillage constant du monde et de son économie. Il y a une méthode derrière la folie: l’OMS utilise la pandémie pour se diriger vers un nouvel ordre mondial qui s’inspire du régime oppressif de la Chine.

Depuis l’épidémie de COVID-19 en dehors de la Chine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a joué un rôle de premier plan dans la gestion de la pandémie au niveau mondial. Le pouvoir et l’influence incontestés de cette organisation créée par les Nations Unies ont conduit la plupart des gouvernements du monde à façonner leurs politiques et leur riposte à la pandémie conformément aux données et directives de l’OMS. En d’autres termes, les nations ont permis à une entité mondiale (et non démocratique) de dicter des décisions qui sont prises au niveau national et local.

Le résultat de ce pipeline direct entre l’OMS et les gouvernements nationaux a été profond et d’une grande portée. Alimentés par des modèles et des projections apocalyptiques, les gouvernements ont été invités à confiner toute leur population tout en fermant l’ensemble de leurs économies pendant plusieurs mois. Les conséquences dévastatrices de ce verrouillage mondial sont encore difficiles à quantifier. Cependant, une prédiction faite dans mon article COVID-19 Lockdown: A Global Human Experiment s’est rapidement concrétisée: des milliards de dollars ont été canalisés de la classe ouvrière vers l’élite.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Un titre de Fast Company sur l’ élite financière bénéficiant de la pandémie .

Alors pourquoi l’OMS donne-t-elle des ordres aux nations et à leurs gouvernements démocratiquement élus? Est-ce dû à ses antécédents éprouvés et à ses conseils éclairés? Pas du tout. Parce que la réponse de l’organisation à la pandémie à ses stades les plus précoces et les plus critiques n’a été rien moins que désastreuse. Certains pourraient soutenir que c’était même délibéré.

Le 14 janvier, l’OMS a affirmé qu’il n’y avait pas de transmission interhumaine – citant des sources chinoises.World Health Organization (WHO)✔@WHO

Comme la plupart des gouvernements du monde ont aveuglément suivi les recommandations de l’OMS, les voyages en avion en provenance de Chine se sont poursuivis pendant des semaines et ont permis la propagation du virus à travers le monde. Et, lorsque certains pays ont néanmoins décidé d’arrêter les voyages en provenance de Chine, l’OMS a activement fait pression contre elle.

L’OMS a fait pression pour interdire les voyages dans les pays, dont la Chine. Un communiqué rendu public le 29 février a plaidé contre les interdictions de voyager car elles « peuvent perturber les entreprises et avoir des effets sociaux et économiques négatifs sur les pays touchés ». « L’OMS continue de déconseiller l’application de restrictions de voyage ou de commerce aux pays connaissant des flambées de COVID-19 », indique le communiqué. «En général, les preuves montrent que restreindre la circulation des personnes et des biens lors des urgences de santé publique est inefficace dans la plupart des situations et peut détourner des ressources d’autres interventions.» La recherche universitaire de l’Université de Southampton a révélé que jusqu’à 95% des décès n’auraient pas eu lieu si l’OMS avait agi plus tôt.

– SKY News, la Chine a fait appel à l’OMS pour ouvrir les frontières de l’Australie

La dernière phrase est particulièrement accablante: 95% des décès auraient pu être évités si l’OMS ne s’était pas opposée aux interdictions de voyager en provenance de Chine. Compte tenu du fait que l’OMS a activement combattu la mesure la plus importante pour arrêter la propagation du virus, pourquoi continue-t-elle à façonner les politiques gouvernementales? Parce qu’il est lié à l’élite mondiale.

Le pouvoir de l’OMS

Malgré la diffusion d’informations qui étaient carrément fausses et dangereuses, l’OMS reste incontestablement influente à travers le monde. Le 18 avril, l’organisation a montré son immense pouvoir en diffusant Together At Home , un événement médiatique massif qui a fait d’innombrables célébrités et personnes puissantes louer l’OMS et les entités d’élite derrière elle .

L’OMS est également fortement investie dans le contrôle du flux d’informations concernant le virus.

Un titre du Verdict.

S’exprimant sur les sources fiables de CNN , la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré que la plate-forme de streaming « supprimerait les informations problématiques » et comprendrait « tout ce qui n’est pas médicalement prouvé ». Elle a ajouté:

«Donc, les gens qui disent« prenez de la vitamine C; prenez du curcuma, nous vous guérirons », ce sont des exemples de choses qui constitueraient une violation de notre politique. Tout ce qui irait à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé constituerait une violation de notre politique. »

Pourquoi YouTube se soucierait-il même si les gens parlaient de vitamine C dans leurs vidéos? Parce que, depuis le début de l’épidémie, l’OMS s’est montrée suspicieuse contre tout type de remède ou de solution contre COVID-19. Chaque fois qu’un traitement est prometteur, l’OMS et le système médiatique qui s’en occupe sont prompts à les mettre en garde et même à le qualifier de dangereux.

Pourquoi? Parce que l’OMS mise sur une solution unique et universelle: un vaccin.

Un vaccin et rien d’autre

Pour bien comprendre l’état d’esprit derrière l’OMS, nous devons examiner le financement derrière l’OMS.

Deux des cinq plus grands bailleurs de fonds de l’OMS sont la Fondation Bill & Melinda Gates et l’Alliance Gavi. Comme on le voit dans l’article Bill Gates appelle à une identification numérique pour identifier qui est vacciné , ces deux organisations plaident pour l’utilisation de vaccins pour créer un système d’identification mondial utilisant une sorte d’implant. COVID-19 est l’occasion parfaite pour eux de réaliser cela.

Pour que cela se produise, le monde doit vivre dans la peur et sans remède jusqu’à ce que le vaccin soit libéré.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

L’un des nombreux titres mettant en garde contre tout type de guérison ou de traitement.

L’OMS lutte également contre le remède le plus «naturel» contre un virus: l’immunité collective. En effet, compte tenu du fait que COVID-19 n’est pas mortel pour les personnes en bonne santé, permettre à la population de développer naturellement des anticorps contre le virus en vivant avec lui est probablement le moyen le plus naturel de le combattre. Certains pays comme la Suède ont défié le dogme de l’OMS, refusé de confiner sa population et prétendent maintenant que l’immunité collective pourrait être atteinte d’ici juin. Bien sûr, l’OMS met en garde contre cette stratégie. Les sources médiatiques qui sont entièrement vendues à l’ordre du jour de l’OMS ont travaillé dur pour éviter ce concept séculaire. Voici un titre de The Guardian.

L’article peut se résumer en deux citations:

«Le simple fait est que l’immunité collective, sans vaccin, n’est pas un moyen facile de progresser.»

Et l’article se termine par cette déclaration aberrante.

« Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais personnellement, je préfère rester à l’intérieur pendant quelques mois de plus et voir mes parents l’année prochaine. »

Ces déclarations sont 100% conformes au véritable programme de l’OMS: pas de liberté sans vaccin. Afin de justifier cette ligne de pensée, l’article parle du «sacrifice des vulnérables sur l’autel de l’économie». Contrairement à d’autres articles mettant en garde contre tout type de solution, il va à l’extrême en affirmant que l’immunité collective tuerait des millions de personnes âgées, sans tenir compte du fait qu’une stratégie de quarantaine ciblée pourrait être utilisée pour les plus vulnérables tout en permettant aux personnes en bonne santé de rester. gratuit.

Voici un autre article poussant le même ordre du jour.

L’article fait valoir que la seule solution est un État policier à part entière.

«Nous ne parviendrons pas à l’immunité collective dans un avenir proche. Un médicament miracle n’est pas en vue. La seule façon de relancer l’économie est donc de mettre en place un système très efficace pour tester des millions de personnes, suivre leurs mouvements et mettre rapidement en quarantaine ceux qui auraient pu être infectés . »

Cette citation nous amène à une autre raison pour laquelle l’OMS et son système d’élite veulent que l’anxiété COVID dure aussi longtemps que possible: la justification de la surveillance de la population.

Utilisation de COVID pour activer Big Brother

Voici quelques couvertures et gros titres de magazines qui ont été publiés la semaine dernière.

« Big Brother peut-il nous sauver? » sur un magazine français.

Un titre époustouflant du Times UK.

«Le Québec prépare son Big Brother pour la 2e vague». Les téléphones portables peuvent être suivis,

L’OMS a dit au monde que la seule solution viable était un vaccin. Et ils disent qu’un vaccin pourrait prendre des mois ou des années pour être disponible. Que se passe-t-il jusqu’à ce qu’ils décident qu’un vaccin est prêt? Un État policier où la surveillance de haute technologie, la bio-paranoïa et la mise en quarantaine forcée de personnes sélectionnées à tout moment. Big Brother est désormais un «sauveur», car le suivi constant des individus et des personnes avec lesquelles ils entrent en contact est présenté comme la seule solution pour sauver des vies.

Fait révélateur: Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, qui est actuellement à l’avant-garde de la réponse à la pandémie du pays (tout en respectant pleinement les directives de l’OMS) est apparue dans un film bizarre de 2010 sur une pandémie. Le film «ÉPIDÉMIE: Anatomie d’une peste» traite du scénario fictif de la résurgence de la variole au Canada. Ce qu’elle dit pendant le film est stupéfiant.

Theresa Tam dans le film « Outbreak: Anatomy of a Plague ».

Dans le film, Tam parle des mesures à prendre en cas d’épidémie de variole. Elle dit:

« S’il y a des gens qui ne sont pas conformes, il y a certainement des lois et des pouvoirs de santé publique qui peuvent mettre en quarantaine des personnes dans des contextes obligatoires. »

Elle ajoute:

« Il est possible que vous puissiez suivre les gens, mettre des bracelets sur leurs bras, avoir la police et d’autres configurations pour assurer la quarantaine. »

Le narrateur du film continue:

«Des postes de contrôle de police sont installés sur tous les ponts et tous ceux qui quittent la ville doivent présenter une preuve de vaccination. Ceux qui refusent de coopérer sont emmenés dans des centres de détention provisoire. »

Depuis le début de l’épidémie de COVID, l’OMS a constamment guidé le monde vers un état policier jusqu’à la libération d’un vaccin approuvé. À bien des égards, l’OMS cherche à ce que le monde entier suive l’exemple de l’État policier de haute technologie le plus avancé au monde: la Chine.

Chine dans le monde

Grâce à son système de crédit social orwellien, ses horribles camps de rééducation, sa répression brutale des voix dissidentes et sa surveillance constante de sa population, la Chine a été le laboratoire d’un nouvel ordre mondial de haute technologie. En outre, plusieurs sociétés liées à l’élite ont aidé la Chine à atteindre ses objectifs. Sans surprise, l’OMS n’a cessé de louer ce régime oppressif.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, avec le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping.

Voici un tweet extrêmement symbolique de Ghebreyesus:

Au centre de l’image ci-dessus se trouve la divinité hindoue Shiva, également connue sous le nom de « Le Destructeur ». Par la destruction, Shiva permet une transformation profonde. Cela va de pair avec la devise préférée de l’élite: Order Out of Chaos .

Fait révélateur: il y a aussi une statue proéminente de Shiva au CERN.

Une capture d’écran tirée du site Web du CERN sur le dévoilement de sa statue de Shiva en 2004.

En conclusion

L’OMS a géré cette pandémie de manière très spécifique. Lorsque le virus était uniquement contenu en Chine, l’OMS a dénoncé les gouvernements qui cherchaient à restreindre les voyages en provenance de Chine. Malgré chaque once de bon sens, l’OMS a affirmé que restreindre les voyages ne serait pas efficace contre la propagation du virus. Une fois que le virus s’est propagé à travers le monde, l’OMS a alors poussé au maximum les politiques de confinement restrictives et destructrices de l’histoire humaine, provoquant un effondrement massif de l’économie et une refonte complète de la société.

Dans cet environnement malsain, l’OMS s’est efforcée et a opté pour des prises de pouvoir massives. L’organisation fait maintenant pression pour la prolongation de ces mesures et la création d’États policiers de haute technologie en attendant le seul remède qu’elle approuvera jamais: un vaccin universel. Compte tenu du fait que Bill Gates est le principal bailleur de fonds actuel de l’OMS et qu’il fait également partie d’ID2020 – qui plaide pour l’utilisation de vaccins pour créer une identification numérique à l’aide d’un tatouage ou d’une micropuce – nous pouvons clairement voir quel est le véritable programme de l’OMS: créer une Chine mondiale.

