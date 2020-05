Il se trouve, en outre que nous possédons désormais un élément de comparaison : un pays développé, européen, qui a refusé depuis la première contamination constatée fin janvier d’imposer le confinement. Il s’agit de la Suède. Si la Suède sort de la crise sans dégâts majeurs, cela permettrait de soutenir l’hypothèse inverse : dire que le confinement n’a eu qu’une faible incidence sur la mortalité dans les pays qui l’ont imposé.



Depuis le début de la crise, la Suède irrite ses partenaires internationaux en ne prenant qu’un nombre assez restreint de mesures coercitives. Pour l’ensemble de la population, liberté et responsabilité sont la règle, chacun étant supposé capable de décider par soi-même s’il préfère se claquemurer chez lui ou continuer de voir ses proches, circuler et même profiter des vacances de Pâques. L’isolement a même été présenté comme un mal à éviter…



D’où vient l’irritation ? Paradoxalement, il semblerait que les partenaires de la Suède soient surtout inquiets à l’idée que le pays scandinave réussit son pari. C’est-à-dire qu’il arrive à traverser la crise sans détruire irrémédiablement des pans entiers de son économie, sans précipiter sa population dans la pauvreté et la dépendance accrue à l’égard de l’État.

La Suède reste d’ailleurs assez loin derrière l’Espagne, l’Italie et la France en termes de mortalité générale attribuée au coronavirus avec actuellement 21,8 décès pour 100.000 habitants, contre 58,3 en Belgique, 48 en Espagne, 42,7 en Italie et 33,2 en France. l’Allemagne fait mieux, c’est vrai, avec 6,4 décès pour 100.000 habitants mais là encore, le confinement a été nettement plus souple qu’en France ou en Italie.



Les hôpitaux suédois n’ont pas été débordés et, cerise sur le gâteau, les autorités s’attendent à ce que la proportion totale de Suédois contaminés par le COVID-19 atteigne un tiers de la population au 1er mai : on n’y attend pas franchement une deuxième vague qui pourrait conduire à un nouveau pic de contamination dans la mesure où l’immunité générale est déjà importante.

Le confinement n’a servi à rien pour modifier la courbe des contaminations



La Suède a ouvertement pris le risque d’une plus grande mortalité liée au virus. Mais dans le même temps, elle s’assure de sortir de l’épidémie avec moins d’inquiétude quant à l’avenir des contaminations – la fameuse « deuxième vague » qu’on nous annonce en France. Et elle est moins perdante que les autres pays qui ont pris des mesures aux conséquences gravissimes pour l’ensemble de la population, au prix de mesures dictatoriales qu’on n’aurait pu imaginer il y a seulement deux mois.