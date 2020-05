« L’Institut Tavistock », centre de recherche scientifique sur le contrôle de l’esprit, a été fondé par les socialistes de la « Fabian Society ». Il existe un lien direct entre l’Institut Tavistock, « l’École de Francfort » et l’élite financière internationale. Les opérations basées sur le contrôle de l’esprit ont été financées par la Banque britannique qui serait impliquée dans la mise en place de la Banque Fédérale de Réserve américaine, de Wall Street.et du coeur financier de Londres. La connexion avec les Rockefeller et les Rothschild n’est plus à démontrer.

« L’Institut Tavistock » a produit la contre-culture des années 1960 et est reliée à la musique rock, à Hollywood, à la culture populaire et aux drogues. La « pharmakeia » est un terme qui décrit le contrôle de l’esprit par l’utilisation du sexe, des drogues et du rock’n’roll! Il s’agit de pratiques de sorcellerie qui allient l’occultisme et la pornographie (voir la « magie sexuelle » d’Aleister Crowley). « L’Institut Tavistock » est encore très active aujourd’hui à travers les enseignements du nouvel âge qui enseignent que l’homme n’a pas besoin de Dieu, qu’il est un dieu capable de s’autodéterminer, et à travers les multiples courants philosophiques et de la psychologie moderne. Les révolutions sociales et les grands conflits ont été fomentés (« false flag ») par ces « maîtres à penser » et plus près de nous, le mouvement « Occupons », le « Printemps arabe » et le « Printemps érable » ne font pas exception!

La ligne de fond dans tout cela est que l’élite dirigeante, qui est fortement impliquée dans des pratiques sataniques, utilise le contrôle de l’esprit et la sorcellerie pour détruire la classe moyenne et pour établir une élite luciférienne avec ses esclaves travailleurs. D’ailleurs, Aldous Huxley a dit ceci lors d’un discours à l’université de Californie:

« Un état totalitaire vraiment efficace serait celui dans lequel le pouvoir exécutif des chefs politiques et de leur armée de directeurs contrôle une population d’esclaves qui n’ont pas à être contraints parce qu’ils aiment leur servitude. »

